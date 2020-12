Um dos mais destacados intelectuais portugueses faleceu hoje, aos 97 anos, em Lisboa. A homenagem de Marcelo Rebelo de Sousa.

Morreu Eduardo Lourenço "o mais importante ensaísta e crítico" de Portugal

A cultura portuguesa e internacional está de luto. O presidente da República Marcelo de Sousa foi um dos primeiros a reagir à morte do filósofo e ensaísta Eduardo Lourenço hoje em Lisboa. Contava 97 anos. Para Marcelo de Sousa é a perda importante "deste amigo, deste sábio, desta figura essencial do Portugal que vivemos", como assume numa mensagem de homenagem a Eduardo Lourenço.

"Eduardo Lourenço foi, desde o início da segunda metade do século passado, o nosso mais importante ensaísta e crítico, o nosso mais destacado intelectual público", escreve Marcelo Rebelo de Sousa na homenagem que faz a Eduardo Lourenço que faleceu hoje aos 97 anos, em Lisboa.



"Tendo vivido durante décadas em França, e sendo estruturalmente francófilo, poucos foram os 'estrangeirados' tão obsessivos na sua relação com os temas portugueses, com a cultura, identidade e mitologias portuguesas, com todos os seus bloqueios, mudanças e impasses", lembra o presidente da República.

"Nunca esteve, por isso, alheado dos debates do nosso tempo, nem das vicissitudes da política. Devemos-lhe algumas das leituras mais decisivas de Pessoa, que marcam um antes e um depois, e um envolvimento, muitas vezes heterodoxo, nas questões religiosas, filosóficas e ideológicas contemporâneas, do existencialismo ao cristianismo conciliar e à Revolução", continua na sua mensagem.

"Ninguém entre nós pensou a Europa e Portugal em conjunto, sem excecionalismos nem deslumbramentos, numa linha de fidelidade ao humanismo crítico de um dos seus mestres, Montaigne".

"Vencedor de diversos prémios, incluindo o Pessoa e o Camões, distinguido por quatro vezes com ordens nacionais, e também reconhecido no estrangeiro, o Prof. Eduardo Lourenço deu-me a honra de integrar o Conselho de Estado", vinca Marcelo Rebelo de Sousa.

"Aos seus familiares apresento as minhas sentidas condolências pela perda deste amigo, deste sábio, desta figura essencial do Portugal que vivemos", termina.

