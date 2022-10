Aos 100 anos, o ex-líder do CDS morreu este domingo.

Morreu Adriano Moreira, o ministro de Salazar que marcou a democracia portuguesa

O antigo presidente do CDS, Adriano Moreira morreu este domingo, aos 100 anos, avançou o Diário de Notícias. Foi uma das figuras de maior longevidade da política portuguesa.

A história de Adriano Moreira atravessa dois séculos e está marcada pela participação no Governo de Salazar mas também pela marca profunda na evolução da democracia em Portugal.

Formado em advocacia, entrou no radar da PIDE, em 1948, quando defendeu o general Marques Godinho e o almirante Mendes Cabeçadas, acabando preso no Aljube. Aí, fez um amigo para a vida: Mário Soares. "Até então, só o conhecia de nome. Era um jovem que muita gente apreciava, porque tinha uma certa alegria e também porque era muito determinado e consistente para a idade. Mas defendíamos posições inteiramente contrárias", relatou, citado pela Visão, em 1995.

Mas Salazar tinha planos para Moreira e mandou arquivar o processo, ao fim de dois meses. Mais tarde, chamou-o para o Governo, onde exerceu como subsecretário de Estado da Administração Ultramarina (1960-61) e ministro do Ultramar (1961-63). Neste período reabriu o Campo Penal do Tarrafal com o nome de Campo de Trabalho de Chão Bom, na ilha cabo-verdiana de Santiago.

Adriano Moreira com Salazar

Acabou por afastar-se do papel de ministro quando Salazar exigiu que mudasse o rumo da política africana. "Vossa excelência acaba de perder um ministro", disse. "Fui ministro de Salazar, mas fui o ministro que fui: revoguei o Estatuto do Indigenato e aboli as culturas obrigatórias nas colónias", disse ao Expresso, em 1983.

Após o 25 de abril, foi exilado no Brasil. Mais tarde volta a Portugal e integra o Centro Democrático e Social (CDS), onde foi presidente de 1986 a 1988.

"A minha vida foi a escola"

Professor universitário com dezenas de obras publicadas, fortemente ligado ao atual Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), que dirigiu e ajudou a reformar antes do 25 de Abril, foi também deputado, entre 1980 e 1995, e vice-presidente da Assembleia da República no seu último mandato parlamentar.

"A minha vida foi a escola, sobretudo. A intervenção política foi mais por obrigação cívica", afirmou Adriano Moreira, em 2012.

Adriano José Alves Moreira nasceu em Grijó, Macedo de Cavaleiros, no distrito de Bragança, em 06 de setembro de 1922, filho de António José Moreira, que foi subchefe da Polícia de Segurança Pública (PSP) no porto de Lisboa, e de Leopoldina do Céu Alves. Casou-se em 1968 com Mónica Isabel Lima Mayer, com quem teve seis filhos, António, Mónica, Nuno, Isabel, João e Teresa.





