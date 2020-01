O Presidente da República lamenta "profundamente" a morte do "digníssimo representante de Portugal" no Dakar.

"Morreu a tentar alcançar o sonho", diz Marcelo sobre Paulo Gonçalves

O Presidente da República reagiu com pesar à morte do português de 40 anos, que morreu este domingo, na Arábia Saudita, vítima de uma queda violenta na sétima etapa do Rally Dakar, Paulo Gonçalves.

"O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamenta a morte do motociclista Paulo Gonçalves na sequência de um acidente no Rally Dakar e apresenta à família enlutada as mais sentidas condolências. Paulo Gonçalves morreu a tentar alcançar o sonho de vencer uma das mais duras e perigosas provas de rally do mundo, na qual foi sempre um digníssimo representante de Portugal, chegando a alcançar o segundo o lugar em 2015", refere uma nota publicada no site oficial do Palácio de Belém.