A motociclista estava internada desde domingo, data em que sofreu um acidente durante uma prova no Circuito do Estoril.

Morreu a piloto portuguesa Filipa Gomes

A piloto portuguesa Filipa Gomes, que disputava o campeonato nacional de velocidade, morreu esta quinta-feira, depois de não resistir aos ferimentos de um acidente que sofreu no passado domingo, no Circuito do Estoril.

Filipa Gomes, que competia no campeonato nacional de velocidade, foi prontamente assistida pela equipa médica da prova e encaminhada para a unidade hospital, mas não resistiu às lesões sofridas. Filipa estava internada no hospital Francisco Xavier, onde acabou por morrer, escreve o Jornal de Notícias.

A piloto tinha 38 anos e era uma das poucas mulheres que participavam na competição.

