Sara Carreira, 21 anos, faleceu na tarde de sábado, num acidente de viação, perto do Cartaxo.

Portugal 7

Morreu a filha mais nova de Tony Carreira

Redação Sara Carreira, 21 anos, faleceu na tarde de sábado, num acidente de viação, perto do Cartaxo.

A filha mais nova do cantor Tony Carreira, morreu no final da tarde de sábado num acidente de viação, na A1, na Póvoa de Isenta, em Santarém.

Sara Carreira, de 21 anos, que seguia as pisadas do pai e dos irmãos David Carreira e Mickael Carreira, viajava numa viatura, com o seu namorado, o também cantor, Ivo Lucas, de 30 anos, quando se deu o acidente pelas 18h45 de sábado. O namorado ficou ferido com gravidade, tendo sido transportado para o Hospital de Santarém. De acordo com a Flash! Sara Carreira terá falecido no local do acidente.

O acidente resultou numa aparatosa colisão de cinco veículos, na A1 na Póvoa de Isenta, na saída para o Cartaxo e fez ainda mais dois feridos, uma mãe e uma criança com 10 anos, que também foram transportados para o mesmo hospital, embora tivesse sofrido apenas ferimentos ligeiros. Na colisão, outras duas pessoas sofreram ainda ferimentos ligeiros.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

7

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

Sara Carreira era filha de Tony Carreira e Fernanda Antunes, já divorciados e era uma das jovens mais famosas de Portugal, tendo-se tornado um fenómeno das plataformas de streaming e nas redes sociais.

O alerta foi dado às 18h45 e no local estiveram 30 operacionais dos bombeiros e 11 viaturas de socorro, dos Sapadores e Voluntários de Santarém, de Pernes e Torrejanos, e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do HDS, e a ambulância de Suporte imediato de vida de Torres Novas.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.