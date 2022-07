Especialista em moda e conhecida pelo seu sorriso e simpatia, a apresentadora não resistiu a um cancro no estômago e morreu esta sexta-feira, aos 47 anos.

Óbito

Morreu a apresentadora da SIC Mariama Barbosa

Redação

Morreu a apresentadora da SIC, Mariama Barbosa. Especialista em moda e rosto do programa 'Tesouras e Tesouros', da SIC Caras, a apresentadora conhecida pelo seu sorriso e simpatia, não resistiu a um cancro no estômago e morreu esta sexta-feira, aos 47 anos.

A doença tinha sido diagnosticada em fevereiro e Mariama foi partilhando com o público, nas suas redes sociais, a evolução do seu estado de saúde, sempre com o sorriso que o público lhe conhecia.

Mãe de um rapaz de 12 anos, a apresentadora, nascida na Guiné-Bissau e também conhecida como comentadora do programa Passadeira Vermelha, disse numa entrevista ao site do 'Fama Show', em maio passado, falou do apoio que o filho lhe prestou desde a descoberta da doença, apesar da tenra idade.

“Durante a fase em que continuo a lutar contra o cancro, cinquenta por cento da minha força vem dele, dele e da minha família. Os outros cinquenta podem ser meus, mas se não fosse ele…”, disse na entrevista.

Mariama, que estava a ser seguida no IPO de Lisboa, lutou contra a doença até ao fim e fez uma última publicação nas redes sociais há uma semana, a anunciar o facto de ter dado voz à personagem Donna Disco, do novo filme de animação 'Minions 2: Ascensão de Gru'.

Também nas redes sociais, várias figuras públicas têm reagido à morte da apresentadora lembrando a sua força, a sua alegria e o seu sentido do humor.

