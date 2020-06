Depois de descida nos últimos dias, óbitos voltam a subir e também a registar-se fora da região de Lisboa e Vale do Tejo. Há 311 novos infetados.

Morreram mais seis pessoas vítimas de covid-19 em Portugal

Ana TOMÁS Depois de descida nos últimos dias, óbitos voltam a subir e também a registar-se fora da região de Lisboa e Vale do Tejo. Há 311 novos infetados.

O número de vítimas mortais da covid-19, em Portugal, voltou a subir, esta quinta-feira, 25 de junho. Registaram-se mais seis mortes nas últimas 24 horas: quatro em Lisboa e Vale do Tejo (num total acumulado de 453óbitos), uma no Norte (num total de 815) e outra no Alentejo (num total de 3).

Há também mais 311 infetados contabilizados, 240 dos quais registados na zona de Lisboa e Vale do Tejo, 33 no Norte, 22 no Algarve, 13 no Centro e três no Alentejo.

No total, desde que os primeiros casos de covid-19 foram registados, em Portugal, já morreram 1549 pessoas e 40.415 foram infetadas. Ao todo, já recuperaram da doença 26.382, com 299‬ casos de recuperação contabilizados nas últimas 24 horas.

O número de internamentos subiu, esta quinta-feira, de 429 para 436 (mais sete) e desceu nos cuidados intensivos, de 73 para 67 (menos 6).

O governo português deverá anunciar hoje, depois da reunião do Conselho de Ministros, quais as freguesias da Área Metropolitana de Lisboa que ficarão sob estado de calamidade prolongado e se haverá para essas zonas novamente o dever de recolhimento obrigatório, como é avançado pela edição desta quinta-feira do jornal Público.

