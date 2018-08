A Associação dos Produtores Florestais do Barlavento Algarvio (Aspaflobal) diz esperar “há cerca de sete meses” pela aprovação de um plano para a serra de Monchique. Em causa está, segundo a notícia avançada pelo Público desta terça-feira, um projecto estruturante para a Zona de Intervenção Florestal (ZIF) da Perna da Negra, local onde começou o incêndio de Monchique, na passada sexta-feira.

Monchique à espera de plano de intervenção há sete meses

O plano da associação que representa cerca de 500 produtores florestais de Barlavento algarvio prevê a criação de caminhos, aceiros e pontos de água que facilitem o combate aos fogos na serra. O projeto foi enviado para o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que ainda não o aprovou.

Em declarações ao Público, o presidente da associação, Emílio Vidigal, explicou que “há mais de um ano que todos sabem que Monchique estava no topo da lista das zonas com maior risco de incêndios florestais. Há mais de um ano que todos sabem que a serra de Monchique era a próxima a arder”. “Há cerca de sete meses que enviámos para o ICNF um plano estruturante para a ZIF de Perna da Negra [gerida pela Aspaflobal] e nada foi feito. Está tudo embrulhado na burocracia, só nos fazem perguntas de lana caprina e nada avança”, revelou.

Emílio Vidigal diz não encontrar explicações para o atraso por parte do ICNF para o projecto da ZIF da Perna da Negra. “Dois dias antes destes incêndios enviaram-nos um conjunto de 30 perguntas, como, por exemplo, sobre os estatutos da associação ou pediam garantias que não temos dívidas à segurança social. O comprovativo de que não temos dívidas caduca a cada três meses mas como o processo não avança no ICNF, de três em três meses, este pede novo comprovativo. É um processo burocrático estúpido e sem fim. Parece que fazem de propósito para não avançarem”, disse o presidente da Aspaflobal ao diário.

O responsável diz não poder garantir que, caso o plano para a ZIF da Perna da Negra tivesse sido levado a cabo, seria suficiente para impedir o alastramento do incêndio deste fim-de-semana. Diz porém ter “a certeza” que “o combate teria sido mais efectivo”. “Os bombeiros, em vez de estarem a olhar para os helicópteros a despejarem água, tinham podido combater as chamas do terreno e isso podia ter mudado muita coisa”, acrescenta.