Missa do Galo também está em risco

A Conferência Episcolpal Portuguesa admite não celebrar Missa do Galo para proteger vidas. O anúncio foi feito pelo presidente dos bispos, D.José Ornelas."Se for necessário, para defender a vida, vamos fazê-lo", disse, referindo-se à Missa do Galo, numa conferência de imprensa de encerramento da assembleia plenária da CEP onde insistiu: "não brincamos com a vida das pessoas". Em entrevista à Lusa continuou: Iremos resolver os problemas com os mesmos princípios, com as mesmas preocupações, mas também com o mesmo sentido de equilíbrio, para não morrermos nem do vírus nem da sua cura".

Em simultâneo, num vídeo publicado pela agênica Ecclesia, o bispo mencionou ainda uma desejada "contenção" nas celebrações do Natal. "Se for necessário contenção, vamos ter a contenção para que haja outros Natais em que se possa celebrar", afirmou, reconhecendo a possibilidade de limitar reuniões familiares para travar a pandemia. "É um drama, mas para que os nossos avós cheguem ao próximo Natal, se calhar é necessário que neste Natal não estejamos juntos".

Para quebrar a distância, D.José Ornelas aponta, inclusivamente, alternativas ao convívio familiar presencial, como o uso das redes sociais ou de aplicações de mensagens instantâneas. "Para que os nossos avós cheguem ao próximo Natal, se calhar é necessário que neste Natal não estejamos juntos (…). Para que haja mais natais é preciso que lá cheguemos. Se for necessário contenção, vamos ter a contenção para que haja outros natais em que se possa celebrar", remata.

