Ministro da Administração Interna vai estar no Luxemburgo para assinalar o 10 de Junho

Redação As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades começam, aos poucos, a voltar aos formatos anteriores à pandemia com os representantes políticos a deslocarem-se aos países onde residem comunidades portuguesas, como o Luxemburgo.

O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, participa esta sexta-feira, 10 de junho, na cerimónia do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, organizada pela Embaixada de Portugal no Luxemburgo.

O governante, que foi secretário de Estado das Comunidades Portuguesas do XXI Governo Constitucional, antes de Berta Nunes, marca presença numa receção dirigida à comunidade portuguesa, marcada para as 18h, no Cercle Cité. O evento, de acesso por convite, contará com discursos do ministro e do embaixador de Portugal, no Luxemburgo, António Gamito.

Depois de dois anos condicionados pela covid-19, as celebrações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas voltam gradualmente ao formato anterior à pandemia.

Segundo refere o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) em comunicado, a rede diplomática e consular portuguesa preparou centenas de atividades, presenciais e online, algumas das quais com a presença de membros do governo.

"Efetivamente, em virtude do gradual desconfinamento e alívio das medidas restritivas no âmbito do combate à pandemia, o movimento associativo da comunidade portuguesa voltou a mobilizar-se para comemorar a efeméride, um esforço empreendido pelas associações lusófonas locais, que contou, em inúmeros casos, com o apoio das Embaixadas e Consulados", refere o MNE em comunicado.

Mais de uma dezena de governantes assinalam o 10 de junho pelo mundo

Além do ministro da Administração Interna no Luxemburgo, vários outros elementos do executivo português marcam presença junto das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo.

Começando pelas celebrações oficiais, estas dividem-se, este ano, pelas cidades de Braga, Londres e Andorra e prolongam-se pelo fim-de semana, numa programação intensa junto de portugueses e lusodescendentes residentes naqueles territórios.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, estarão juntos nas duas primeiras, enquanto o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, segue com o chefe de Estado para Andorra, onde estarão no domingo.

O programa de comemorações do 10 de junho do Secretário de Estado inicia-se ainda esta quinta-feira, no Reino Unido.

Já o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, iniciou as celebrações na terça-feira, em Nova Iorque, com uma receção para assinalar a data, com representantes permanentes junto das Nações Unidas e os subsecretários-gerais da ONU, juntando-se sexta e sábado ao programa oficial de Braga e Londres. Também nos Estados Unidos da América, mas em Boston, estará o ministro da Educação, João Costa, com um programa longo. A participação portuguesa naquele país contará ainda com uma passagem pela Califórnia do secretário de Estado da Internacionalização, Bernardo Ivo Cruz.

Na América do Sul, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, estará três dias no Brasil, passando pelas cidades de Belo Horizonte e de Salvador da Baía, com um programa extenso, dedicado em predominância à cultura, nomeadamente evocando Camões.

Na Argentina, caberá ao secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, assinalar o Dia de Portugal.

No continente africano, quatro governantes assinalam a data junto da comunidade portuguesa, três dos quais em países da CPLP, destaca o comunicado do governo.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, estará em Angola, onde o ponto alto das celebrações acontece na Escola Portuguesa de Luanda, junto da comunidade portuguesa, contando também com representantes das autoridades locais.

Em Cabo Verde, é Pedro Adão e Silva, ministro da Cultura, quem lidera as comemorações, na cidade da Praia, numa receção na Embaixada de Portugal, seguida de um concerto no Centro Cultural Português entre outras atividades.

O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, estará em São Tomé e Príncipe, onde participa no programa cultural organizado pela embaixada.

Na África do Sul, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, estará em Pretória, participando num programa oficial juntamente com autoridades locais.

Na Europa, além das celebrações oficiais e da iniciativa no Luxemburgo, o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades é também assinalado com altos representantes políticos em Espanha e França.

A ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato, celebra a data em Madrid junto de representantes de instituições espanholas, corpo diplomático e sociedade espanhola e portuguesa residente na cidade madrilena, com um programa que arranca ainda esta quinta-feira.

Em França, as comemorações serão realizadas em Paris, cidade estrangeira que acolhe o maior número de portugueses, com a participação do ministro das Finanças, Fernando Medina, que além das reuniões de trabalho com o seu homólogo francês, marcará presença na receção organizada na Embaixada de Portugal na capital francesa.









