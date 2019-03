Ministério Público arquiva inquérito a alegada fraude com donativos em Pedrógão Grande

Aprendeu Mao em Macau. Fundou um partido maoísta na senda do Maio de 68, considerou que o 25 de abril não era uma revolução, apoiou a direita militar no 25 de novembro, tratava os líderes do PS, PCP e BE com epítetos coloridos e palavrões vários. Morreu a dois dias de fazer 80 anos.