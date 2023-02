Ministério Público abre inquérito à compra de aviões por ex-administrações da TAP

Recorde do Guiness Bobi, o cão mais velho do mundo que é português e ainda se apaixona

O cão mais velho do mundo - e de sempre - é português e ficou conhecido esta semana por ter entrado para o Guinness World Records. Como se explicam 30 anos de vida, mais do dobro do esperado? Não é fácil, mas o carinho da família dá uma ajuda.