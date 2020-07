Estudo confirma que este método "provoca de forma significativa a mortalidade de aves". Ambientalistas portugueses querem ver proibida esta prática que mata milhares de aves todos os anos.

Portugal 2 min.

Ministério do Ambiente não proíbe método de apanha da azeitona que mata milhares de aves

Um estudo desenvolvido em Portugal pelo Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária (INIAV) a pedido do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) confirma aquilo que era já evidente. "A apanha mecânica noturna em olivais superintensivos provoca de forma significativa a mortalidade de aves" e "as medidas de mitigação testadas" revelaram-se "ineficazes”, referem os investigadores.

Entretanto, ambientalistas da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) querem ver esta prática proibida, mas o ICNF diz apenas que a confederações do sector suspenderam a prática e que vai reforçar a fiscalização, de acordo com o Expresso.

De acordo com a autoridade nacional em conservação da natureza, o estudo (feito durante a campanha de 2019/2020) indica também que "as medidas de mitigação testadas, como o espantamento, se revelaram ineficazes”. Com base nestes dados, o ICNF diz que “a continuidade” desta prática “será alvo de ação sancionatória nos termos da lei”, mas nada adianta sobre a sua proibição efetiva, acrescenta o mesmo jornal.

No comunicado, diz que as organizações deste setor “estão cientes da gravidade desta prática nefasta às aves” e que, por isso, “a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal (Confragri), a Casa do Azeite e a Associação de Olivicultores do Sul (Olivum) decidiram suspender a colheita noturna mecanizada da azeitona na próxima campanha, a iniciar em outubro”.

Mas esta decisão “não resolve o problema a 100%”, afirmou Domingos Leitão ao Expresso. Para este SPEA “devia haver uma proibição taxativa de uso das máquinas durante a noite”, já que sem tal decisão "a GNR vai continuar a enfrentar um dilema, já que não pode mandar parar as máquinas se não encontrar aves mortas”. E por outro lado, adverte, “há olivicultores que não pertencem a essas confederações e não seguem as suas recomendações”.

Os dados do Ministério do Ambiente não indicam a estimativa de aves mortas por campanha de apanha de azeitona mas estudos anteriores apontavam para a possibilidade de as máquinas usadas no olival superintensivo matarem entre 70 mil e 100 mil aves por ano, já que sugam as azeitonas e em simultâneo as pequenas aves que dormem nos ramos das oliveiras.

De acordo com o Expresso, em duas ações de fiscalização do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente da Guarda Nacional Republicana (SEPNA/GNR) realizadas numa única exploração no distrito de Portalegre, entre final de 2018 e início de 2019, detetaram 375 aves mortas. Entre estas contavam-se espécies protegidas por lei como o verdilhão, o tordo-comum, a milheirinha ou a toutinegra.

