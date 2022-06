O escritor moçambicano regressou no domingo de um voo do Brasil e presenciou o caos vivido por milhares de passageiros.

Portugal 2 min.

Caos no aeroporto

Mia Couto no aeroporto de Lisboa. "Filas quilométricas de passageiros tratados como gado"

Ana Patrícia CARDOSO O escritor moçambicano regressou no domingo de um voo do Brasil e presenciou o caos vivido por milhares de passageiros.

No domingo, os tempos de espera na área das chegadas do aeroporto de Lisboa ultrapassaram as três horas para milhares de passageiros, devido à "insuficiência de recursos e de postos de controlo de fronteira SEF em funcionamento", disse a ANA Aeroportos.

O pesadelo de umas férias de sonho O caos atinge outras infraestruturas aeroportuárias, mas é no Aeroporto da Portela que a situação é mais grave.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) confirmou quue houve um pico de 50 mil passageiros, “incluindo cerca de 3.000 provenientes de voos a controlar pelos agentes de fronteiras”, o que gerou “demoras acentuadas”.



Entre os passageiros à espera, esteve Mia Couto, escritor moçambicano, que regressava a Portugal do Brasil. Depois de uma viagem de 10 horas, esperou outras cinco até poder sair do aeroporto internacional.



Num artigo de opinião publicado no jornal Público, o escritor não mediu as palavras para expressar o descontentamento. "O que se passou hoje no aeroporto internacional de Lisboa foi uma enorme afronta contra a dignidade humana. Filas quilométricas de passageiros foram tratadas como se fossem gado, obrigadas a esperas que iam de quatro a cinco horas, de pé, sem a mais pequena das explicações, sem o apoio de uma cadeira, de água ou de qualquer conforto, fosse esse conforto a simples presença de alguém que atendesse os casos de pessoas com necessidades especiais".

Mia descreve o que viu, entre as pessoas que tiveram de suportar as horas de espera. "A humilhação foi distribuída por igual entre os que não tivessem um passaporte da União Europeia. Jovens, mães com crianças, idosos e pessoas com deficiência foram obrigados sentar-se no chão e ali esperaram até que a exaustão se converteu num imenso clamor de protesto e de revolta. Vergonha, isto é uma vergonha, gritavam as pessoas."

Portugal tem o pior aeroporto do mundo Aeroporto Humberto Delgado ficou em último lugar num ranking de 132 aeroportos de todo o mundo. Há um outro aeroporto português no top dos 10 piores.

Para o escritor, este é um "atentado contra a tradição portuguesa de bem receber os outros". Um país que se gaba de receber bem os turistas esta "é a pior das receções que um estrangeiro pode ter à chegada a um país que escolheu e pagou para visitar. Senti isso na pele, juntamente com centenas de pessoas já exaustas depois de longos voos e que, em vez de um abraço de boas-vindas, enfrentaram a humilhação de um dia que não esquecerão nunca", escreveu.

No sábado e domingo, foram controlados nas fronteiras aéreas mais de 100 mil pessoas, 50 mil em Lisboa, 36 mil em Faro e 10 mil no Porto, segundo os números do SEF.

Reforço em julho

O SEF recorda que o Plano de Contingência para os aeroportos portugueses – também implementado em anos anteriores – iniciou-se a 02 de junho e estará a funcionar em pleno só a partir de 04 de julho, altura em que o reforço de 238 efetivos do SEF e da PSP ficará completo, totalizando 529 elementos.

"Ainda esta semana está previsto no referido Plano de Contingência, a partir de 15 de junho, o aumento do reforço interno nos aeroportos de Lisboa e Porto, por elementos de outras unidades do SEF, num esforço crescente de empenhamento que é gradual até ao mês julho", explica o SEF.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.