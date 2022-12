Apenas a linha do aeroporto (a Linha Violeta, E) encerra à 1h. As restantes darão apoio à festa de Ano Novo, na cidade, que vai contar com Fernando Daniel, Diogo Piçarra e Moullinex.

Metro do Porto vai circular toda a noite na passagem de ano

A Metro do Porto anunciou esta terça-feira que estará em operação durante toda a noite de passagem de ano, com exceção da linha do aeroporto (Violeta, E), garantindo frequências de dez e quinze minutos para servir o Queimódromo.

Num comunicado divulgado no seu 'site' oficial, a Metro do Porto refere que o seu serviço estará "em operação durante toda a noite de passagem de ano" em todas as linhas, menos na do aeroporto.

"Com exceção da Linha Violeta (E), que encerra à 01:00, todas as linhas entram diretas em 2023, mantendo-se em operação na noite de 31 de dezembro para 01 de janeiro", pode ler-se no texto.

A Metro do Porto relembra que este ano "a festa principal na cidade tem lugar no Queimódromo", próximo à estação de Matosinhos Sul, servida pela Linha Azul (A).

Assim, nesta linha "haverá partidas de dez em dez minutos nos dois sentidos, em veículos duplos, entre as 21:00 e as 03:00", e "a partir das 03:00 e até às 06:00" haverá "partidas a cada 15 minutos, realizadas também em ambos os sentidos e com unidades duplas".

Já na linha que serve a Avenida dos Aliados (Amarela, D), "estão preparadas oito partidas por hora e sentido entre as 22:00 e as 03:00, seis partidas entre as 03:00 e as 05:00 e quatro entre as 06:00 e as 07:00".

A festa de Passagem de Ano no Porto realiza-se este ano no Queimódromo devido às obras do metro na baixa da cidade, estando previstas as atuações de Fernando Daniel, Diogo Piçarra e Moullinex, revelou a Câmara Municipal no dia 02 de dezembro.

