Metade dos portugueses fica mal-humorado com o fim das férias

Um estudo indica que 20% já se sente triste no último dia. Quando chegam a casa, as mulheres detestam lavar a roupa e os homens ir às compras.

O regresso ao trabalho após as férias costuma ser bem doloroso para muitas pessoas. E os portugueses não lidam nada bem com o final deste período de descanso no verão.

Um estudo realizado pela Momondo – International Travel Study e citado pelo Diário de Notícias revela que metade dos portugueses fica triste e mal-humorado quando as férias terminam. Um quarto dos inquiridos confessou que se sente deprimido mesmo antes dos dias de descanso chegarem ao fim.

No último dia de descanso o seu estado de espírito já reflete bem a tristeza que sentem em ter de voltar às rotinas do dia a dia. Segundo os dados do estudo, 20% dos inquiridos revelam que começam a sentir-se em baixo no último dia, enquanto para 17% é na viagem a caminho de casa que esse estado de espírito aparece.

São sobretudo as pessoas entre os 18 anos e os 35 que mais sofrem com o final das férias.

Por isso, 64% adotam a estratégia de tentar ter mais dias extra ou evitar compromissos antes de regressar ao trabalho e às rotinas.

Sobre o que mais detestam ter de fazer no regresso a casa, a maioria das mulheres afirma que é ter de lavar a roupa que trouxeram das férias, enquanto os homens confessam que a primeira ida ao supermercado para abastecer a despensa é o que mais lhes custa.