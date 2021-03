A maioria das regiões não registou qualquer óbito no boletim desta sexta-feira. Mas o índice de transmissibilidade está mais próximo de 1.

Menos mortes mas mais casos. Portugal regista cinco óbitos por covid-19 e 488 infetados

Ana TOMÁS

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais cinco mortes por covid-19 e 488 novos casos. Os números divulgados no boletim desta sexta-feira refletem uma descida nos óbitos, mas um ligeiro aumento dos infetados, face ao dia anterior, numa altura em que o R(t) (índice de transmissibilidade) é 0,93.

Pela primeira vez em semanas, há uma subida nos internamentos, com mais uma pessoa hospitalizada nos cuidados intensivos, o que contraria a tendência de queda contínua nas hospitalizações ao longo do mês. Estão agora internadas nessas unidades 155 pessoas, mais uma que ontem. Apesar disso, no geral, há menos 26 hospitalizadas, sendo atualmente 669 o número de internados devido à covid-19.

Nas últimas 24 horas, a maioria das regiões não registou qualquer óbito. Só Lisboa e Vale do Tejo, o Centro e o Alentejo contabilizaram mortes no boletim desta sexta-feira: duas na região da capital, duas no Centro e uma no Alentejo.

Portugal vai decidir a 1 de abril se avança com plano de desconfinamento Na próxima quinta-feira, o Governo português vai avaliar a evolução dos índices de transmissibilidade e de incidência e rever a calendarização do atual plano, que vai até ao início de maio. Se valores continuarem a subir, algumas atividades poderão não abrir na data definida.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a zona que concentra mais casos - cerca de metade - com 210 novos infetados, face a 120 no Norte, 53 no Centro, 52 no Alentejo, oito no Algarve, 11 nos Açores e 34 na Madeira.

Entre ontem e hoje registaram-se mais 891 recuperados, elevando para 771.339 o número total daqueles que já ultrapassaram a doença.

Desde o início da pandemia, foram infetadas em Portugal 819.698 pessoas, tendo 16.819 morrido na sequência da infeção com o SARS-Cov-2.

Atualmente, existem 31.540 casos ativos no país, menos 408 que ontem.

