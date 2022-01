Saúde e economia foram dois dos temas em discussão no debate para as eleições legislativas com todos os representantes dos nove partidos com assento parlamentar.

Menos impostos, aumento dos salários ou diferentes soluções para o SNS. O que defendem os partidos?

Os representantes das nove forças políticas - PS, PSD, BE, CDU (PCP/PEV), CDS-PP, PAN, Chega, Iniciativa Liberal e Livre - com assento parlamentar debateram na segunda-feira à noite e apresentaram algumas propostas para Portugal, em setores chave como a economia a saúde.

No debate, transmitido pela RTP em direto a partir do Cineteatro Capitólio, em Lisboa, os representantes partidários esgrimiram ideais e divergências sobre alguns temas estruturais do país e as soluções que defendem para os resolverem. Estes foram alguns dos argumentos apresentados pelos partidos candidatos às eleições do próximo dia 30 de janeiro.

Saúde

Os partidos concordaram na identificação de alguns dos problemas do Serviço Nacional de Saúde, mas discordaram nas soluções, com Costa a insistir que PSD quer a “classe média a pagar” e Rio a acusar PS de criar uma “narrativa”.

O presidente do PSD começou por dizer que o partido defende um SNS tendencialmente gratuito, e até enumerou as páginas do programa do partido em que essa expressão consta, acusando António Costa de criar uma “narrativa”.

“O doutor António Costa inventou agora a narrativa de que queremos pôr os portugueses a pagar. Sim pagam, através dos seus impostos, mas mais nada do que isso”, esclareceu o líder, acrescentando que o PSD também não quer privatizar o SNS.

Coisa diferente, continuou Rui Rio, é “a performance” do SNS, apontando para a falta de médicos de família, as listas de espera ou a taxa de mortalidade não covid-19.

O líder social-democrata defendeu a negociação com os setores privado e social para que sejam prestados serviços mais baratos e melhores.

Rui Rio defende assim “um novo modelo de gestão, mais planeamento e mais organização”, sustentando que “o dinheiro que lá está é muito e mal gerido” e que “antes de meter mais dinheiro” há que “gerir bem” o que existe.

“O doutor Rui Rio pode jogar o que quiser com as palavras, mas a verdade é que apresentou um projeto de revisão constitucional, que vem, aliás, na esteira do que é a posição histórica do PSD - já era defendida por Manuela Ferreira Leite, por Pedro Passos Coelho - no sentido de que o SNS deve deixar de ser tendencialmente gratuito”, respondeu o secretário-geral do PS na réplica.

António Costa apontou que o PSD “tem de assumir” que “deseja que a classe média passe a pagar os cuidados de saúde no SNS”.

Para o PS, é importante “continuar a avançar”, dotando os “cuidados de saúde primários de meios complementares de diagnóstico”, tornar mais atrativa carreira de medicina geral e familiar ou “repor a carreira de técnico auxiliar de saúde”, por exemplo.

“E aquilo que tem sido o equilíbrio desta governação é que temos conseguido reforçar o investimento dos serviços públicos ao mesmo tempo que temos conseguido diminuir os imposto pagos pelos portugueses”, defendeu o também primeiro-ministro.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu que Portugal tem profissionais de saúde, mas que estes “não têm condições para trabalhar no SNS” e deu o exemplo dos médicos que existem mas não se fixam no SNS, insistindo na concretização da dedicação exclusiva.

Numa crítica aos partidos à direita, a líder bloquista apontou que a atual Lei de Bases da Saúde "já diz que quando o SNS não responde terá que utilizar os serviços que os privados têm”, acusando estes partidos de “levantar um fantasma que não existe”.

“Não há liberdade de escolha se não há resposta no SNS. Não havendo resposta no SNS são as pessoas mais pobres que ficam prejudicadas”, defendeu o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, advogando que é necessário “contratar profissionais”, valorizar carreiras e “assegurar uma capacidade de resposta em função da articulação dos vários cuidados de saúde”.

Já Francisco Rodrigues dos Santos, do CDS, deu o exemplo do “Manel”.

“O Manel, que está há quatro anos à espera de uma consulta de oncologia e não a tem no SNS, a esquerda o que lhe diz é: tens que continuar a esperar porque a única opção que tens é ter essa consulta no SNS, porque o Manel é pobre e não tem outras opções de escolha”, exemplificou, afirmando que os centristas propõem uma “via verde” na saúde que permitiria consultas, cirurgias e exames complementares de diagnóstico no privado, pagos pelo Estado, sempre que o público não consiga dar resposta.

Pelo PAN, a porta-voz Inês Sousa Real argumentou que “é fundamental garantir um robustecimento do SNS e o privado deve ser visto como complementar e não substitutivo”.

João Cotrim de Figueiredo, da IL, defendeu um modelo de saúde misto como o holandês ou alemão, advogando que estes têm proporcionado “muitíssimo melhor qualidade de resposta” e André Ventura, do Chega, propôs que se invista mais no SNS e criticou a esquerda por “cegueira ideológica”.

Já o dirigente do Livre Rui Tavares disse não trocar o SNS português pelo serviço de saúde da Bulgária ou da Holanda, numa resposta à IL, defendendo um reforço da saúde pública em Portugal.

Economia

Os partidos à direita e à esquerda divergiram sobre política fiscal e modelo de crescimento económico num debate a nove em que o secretário-geral do PS e primeiro-ministro se queixou de "ter levado pancada de todos" os outros candidatos.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, alegou que "o próprio PS queria cortar nas pensões 1.600 milhões de euros" antes de se formar a chamada "geringonça" no final de 2015.

Em matéria de política fiscal, o BE defende a descida do IVA sobre a eletricidade, a descida do IRS e o fim de "benefícios fiscais abusivos e transferências para 'offshores'", afirmou Catarina Martins, contestando a ideia da direita de que tornando "a vida mais fácil a quem tem mais rendimentos o país irá crescer".

Logo a seguir, o presidente do PSD, Rui Rio, discordou da coordenadora do BE, contrapondo: "Eu acho que é preciso baixar o IRC, IVA, IMT, o IMI – é preciso baixar tudo. Só que nós só podemos baixar aquilo que o Orçamento permite".

Rui Rio concluiu que há que "cuidar primeiro da produção, para depois de uma forma sustentável dar uma melhor vida aos portugueses".

O secretário-geral do PS foi questionado sobre os motivos que explicam que outros países da União Europeia tenham "ultrapassado Portugal" economicamente nos últimos 20 anos. António Costa respondeu que "a história explica isso", realçando os dados de crescimento durante a sua governação, sobretudo entre 2016 e 2019, acima da média europeia.

Para o futuro, António Costa defendeu que "o grande investimento" necessário "é nas qualificações e na inovação".

O presidente e deputado único da Iniciativa Liberal (IL) contestou que o secretário-geral do PS não tenha apresentado uma explicação para Portugal ter sido ultrapassado por "tantos países", e António Costa retorquiu: "Sabe por que é que a história explica? Porque foi antes do nosso Governo".

"Não é a história que explica, é o sistema político e o sistema económico desses países que é muito mais robusto do que o nosso e produz muito mais crescimento", contra-argumentou Cotrim de Figueiredo, que destacou a proposta da IL de apenas dois escalões do IRS com o fim da maior parte das deduções.

Inês de Sousa Real, porta-voz do PAN, disse que o seu partido quer uma revisão dos escalões do IRS "mais ambiciosa do que o Governo propõe" e também "taxar as atividades poluentes", entre outras medidas no quadro de "um modelo económico verde".

O presidente e deputado único do Chega considerou que "só pode haver distribuição depois de haver produção" e criticou igualmente António Costa por remeter para a história a explicação do que qualificou como "atraso económico" de Portugal, atribuindo-lhe "a carga fiscal mais alta da história: 34,8% do Produto Interno Bruto (PIB)".

Rui Tavares, cabeça de lista do Livre por Lisboa, sustentou que a proposta da IL de IRS com dois escalões beneficia mais os mais ricos e desprotege as famílias com filhos portadores de deficiência. Além de combater a evasão fiscal, o Livre entende que "o "IVA deve ser reduzido, nomeadamente o IVA da energia, e a família mediana deve pagar menos IRS".

Em representação da CDU, o líder parlamentar do PCP, João Oliveira, defendeu que "o aumento geral dos salários, de todos os salários, não apenas o salário mínimo, é a grande solução de fundo" que assegura que a distribuição da riqueza pelos trabalhadores e contribui para apoiar as pequenas e médias empresas (PME) por via do aumento do poder de compra.

"O crescimento económico que nós tivemos entre 2015 e 2019 foi precisamente por causa destas medidas, muitas das quais nós arrancámos a ferros ao PS", advogou.

O presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, disse concordar a afirmação de António Costa de que "a história explica o atraso económico" de Portugal, culpando os anos de governação do PS que associou a "desvario das contas públicas" e "aumento brutal da carga fiscal".

O CDS-PP quer a diminuição do IRC, da fatura da eletricidade e dos combustíveis e também uma redução dos escalões e taxas do IRS, apontou.





