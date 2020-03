A morte do menino de 14 anos infetado pelo covid-19 revela a “situação dramática” que Ovar está a viver. Diretora-geral da Saúde pede "cautela" na análise do caso.

Menino falecido em Ovar com coronavírus sofria de outras doenças

O adolescente de 14 anos que morreu esta madrugada no Hospital da Feira, é "o paciente mais jovem" a falecer devido à infeção pelo novo coronavírus em Ovar.

O menino que estava internado no Hospital da Feira, e não resistiu à doença, sofria de outras patologias anteriores à covid-19. A sua morte ocorreu pouco depois de ter sido confirmado que estava infetado, segundo a imprensa portuguesa.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas já se pronunciou sobre este caso do menino falecido, tendo apresentado as condolências à família e declarando que a situação “tem que ser vista com muita cautela”.

Caso investigado clinicamente

A criança foi admitida com “uma situação complexa do estado clínico habitual” pelo que é necessário “esclarecer o que aconteceu nas últimas 24 horas”, realçou esta responsável citada pelo Observador.

“A sintomatologia com que foi admitida pode indiciar outro tipo de infeção, temos que ter reserva na análise desta situação” pediu lembrando que apesar do diagnóstico do covid isso “não impede de ter outras infeções que estão a ser investigadas”.

O caso deste adolescente tem que “ser visto com muita cautela do ponto de vista clínico até podermos tirar alguma conclusão sobre o que aconteceu nas últimas 24 horas”, reafirmou.

"Situação absolutamente dramática"

O vice-presidente da autarquia, Domingos Silva confirmou que o estado clínico do jovem de Ovar era particularmente grave devido a comorbilidades que lhe estavam associadas e que não foram ainda divulgadas, cita o Correio da Manhã.

Esta morte que se junta ao aumento de falecimentos neste concelho é para Salvador Malheiro revelador da situação “absolutamente dramática” que se vive em Ovar, disse citado pelo Jornal de Notícias. O autarca declarou que tem estado em contacto com o Ministério da Saúde pedindo um maior apoio para evitar que ali se viva uma catástrofe, escreve o JN.

Mais médicos e enfermeiros para Ovar

O autarca pede mais equipamentos médicos para conseguir montar um hospital de campanha na região e um reforço das equipas médicas, apelando a mais médicos e enfermeiros.

O estado de calamidade pública neste município está decretado, existindo um controlo apertado nas suas fronteiras, tendo todas as atividades encerrado portas, à exceção das relacionadas com bens de primeira necessidade. A população está também em confinamento domiciliário.

