Violência

Menina de cinco anos atingida em tiroteio no centro comercial Almada Forum

Uma menina de cinco anos foi atingida no joelho durante um tiroteio no centro comercial Almada Forum, revelou no sábado fonte da direção nacional da PSP.



A menina foi transportada pelos Bombeiros Voluntários da Trafaria para o Hospital Garcia de Orta depois do incidente, cerca das 22h, segundo a mesma fonte da polícia.



A PSP está a averiguar a ocorrência, estando um indivíduo sob suspeita: "Estamos a tentar perceber o envolvimento de um indivíduo intercetado", acrescentou.

De acordo com a mesma fonte, a situação estava "controlada, mas em averiguações", e até agora sabe-se que foram disparados três tiros no local.

