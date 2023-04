Temos de continuar a questionar a monocultura do turismo e as opções de desmantelamento da economia portuguesa.

Memórias do subdesenvolvimento português

Quando vim pela primeira vez a Cuba, no início da década de 2000, um guia turístico disse-me que "se não fosse o embargo norte-americano, Cuba não precisava de depender do turismo para sobreviver". Na altura não compreendi bem o que ele queria dizer: eu era uma turista em Havana, e Cuba tinha (e tem) aquela combinação excepcional de cultura, sol e praias. Que mal havia em apostar no turismo?

O meu guia era licenciado em arquitectura e, como muitos nessa altura, tinha de trabalhar na "indústria" do turismo porque era aí que havia dinheiro. A alternativa era a emigração. Comentava-se sobre Cuba (e também sobre países do Leste europeu) que havia engenheiros a fazer mais dinheiro a conduzir táxis e a gerir restaurantes ou casas particulares para turistas do que a trabalhar nas suas profissões. Terapias de choque: países de profissionais licenciados empurrados para o "serviço ao cliente".

E nós, em Portugal, escolhemos de 'livre vontade' o caminho de desmantelamento do nosso tecido económico, apostando todas as fichas no turismo e da 'cultura de serviços' como monocultura extractivista que seca tudo à sua volta – recursos humanos, sociais, económicos e ambientais.

Muitos anos depois, uma amiga portuguesa visitou-me em Havana enquanto eu fazia trabalho de campo. Era a sua primeira vez em Cuba e ela queria realizar um documentário "para compreender" Cuba e como "os cubanos sobrevivem com tantas dificuldades económicas".

Em Portugal, acabávamos de ser intervencionados pela troika do FMI, BCE e a Comissão Europeia, e eu jocosamente respondi que o melhor era fazer um documentário para compreender Portugal e como "os portugueses sobrevivem com tantas dificuldades económicas".

Ideal seria ouvir os cubanos sobre a vida num país sob sanções económicas há mais de 60 anos, onde 30% da população tem um curso superior, obrigado a depender do turismo para obter moeda divisa para poder sustentar o estado social. E de que lições de resistência e luta nós, no "privilegiado" Norte, de onde ainda podíamos chegar ao Sul com a veleidade de o "compreender", pensávamos estar imunes.

Mas não estávamos, nem estamos. Aliás, em que país há profissionais licenciados a conduzir táxis, a gerir alojamentos locais, a reinventar-se em itinerários off the beaten track para entreter turistas, a mudar camas, a engomar em lavandarias, a limpar casas-de-banho, a servir tostas de abacate e galões com nomes em estrangeiro? Em Cuba e ironicamente também em Portugal (e noutros países do sul da Europa).

A diferença entre Portugal e Cuba é que Cuba, independentemente do sol e praia, quer investir em biotecnologia e farmacêutica, e na prosperidade social da sua população e não consegue ser soberana nas suas decisões porque não consegue sequer fazer pagamentos com crédito – quando importa arroz ou frango tem de pagar sempre "em cash" porque não lhe é permitido aceder a transações financeiras internacionais.

E nós, em Portugal, escolhemos de "livre vontade" o caminho de desmantelamento do nosso tecido económico, apostando todas as fichas no turismo e "da cultura de serviços" como monocultura extractivista que seca tudo à sua volta – recursos humanos, sociais, económicos e ambientais.

A cantora Mafalda Veiga dizia recentemente em entrevista ao Expresso que "não podemos ser só os empregados dos turistas". O que me pareceu pertinente nesta opinião aparentemente banal de uma cantora portuguesa num jornal nacional é a forma como esta ideia se está, finalmente, a generalizar. É verdade: não podemos ser só os empregados dos turistas. Temos de aspirar a ser muito mais.

E podemos aspirar a isso. Como me dizia há anos o sociólogo cubano Rafael Hernández, "o maior capital cubano não é o açúcar, o turismo, nem as praias. São as pessoas." Em Portugal também. É por isso preciso questionar e romper com o modelo que nos trouxe aqui, que não nos serve e que nos continua (e continuará) a empobrecer.

Mas a "livre vontade" que nos colocou neste caminho foi, de certo modo, soberana. Desejada pelo desígnio da organização económico-financeira e concentração do capital do centro-norte europeu (podemos chamar-lhe alemão, mas importa pouco a sua nacionalidade), que é o projecto da União Europeia, de depauperamento sistemático das economias da sua periferia (Portugal, Grécia, Espanha, e o violento processo de terapia de choque nos países de Leste pós-1991).

Desejada pelas elites económicas dos mesmos "periféricos", que, entre clientelismos, corrupção, compadrios e aliciamentos pela Europa, se desfez por "tuta e meia" do seu capital. Desejada também pela classe média iludida por um ideal de prosperidade "centro-norte-europeu", e essa sensação de pertença a uma Europa que sempre foi sua, mas cujo discurso hierárquico do poder "civilizado" a desenhou enquanto "outra".

E assim fomos "aliciados", entre desejos súbitos de dinheiro rápido e favores mais ou menos obscuros, a empobrecer o valor do nosso trabalho para nos transformarmos num enorme "serviço ao cliente": vendemos empresas privadas e públicas, sobretudo as de interesse geoestratégico e de soberania territorial (indústria, comunicações, transportes, recursos energéticos), com o beneplácito dos vários governos que as serviram (e se serviram), enquanto pensávamos que com uma licenciatura ou um doutoramento podíamos superar o trauma da memória do subdesenvolvimento, da dependência económica, da subalternidade.

É como se o turismo fosse a nossa cana de açúcar e a UE o carrasco da nossa total dependência económica, nesta "indústria" de sol e praia, sazonal ou permanente, para turistas ocasionais, pensionistas ricos ou nómadas digitais à procura de um destino temporário on the cheap. No fundo, em quase nada difere de uma versão modernizada, e actualizada, no século XXI, da "economia da plantação".

(Autora escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Raquel Ribeiro, entre a Europa e a América Latina Raquel Ribeiro nasceu no Porto, em 1980. É jornalista e escritora. Doutorou-se no Reino Unido com uma tese sobre a ideia de Europa na obra de Maria Gabriela Llansol. Foi colaboradora do jornal Público, foi bolseira Gabriel García Márquez da Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, na Colômbia, e da Universidade de Nottingham, com o projeto War Wounds, sobre testemunhos da presença cubana na guerra civil de Angola. Viveu em Cuba e no Reino Unido. "Este Samba no Escuro" é o seu segundo romance. Deu aulas em Oxford e Edimburgo. É investigadora do Instituto de História Contemporânea, da Universidade Nova da Lisboa.

