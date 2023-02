Comissão independente relata centenas de casos de abusos sexuais a menores mas números serão ainda "ponta do iceberg".

Portugal 2 min.

Igreja Católica

"Medo, vergonha e culpa" levam vítimas a silenciar casos de abuso

"Será difícil que, a partir de agora, tudo fique igual", afirmou esta segunda-feira o pedopsiquiatra Pedro Strecht, após os números apresentados pela a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica: "512 testemunhos validados relativos a 4.815 vítimas de abusos sexuais", entre 1950 e 2022.

O coordenador da comissão aponta para que seja "uma expressiva minoria" o número das vítimas que revelam os abusos e que, quando o fazem, as vítimas “concretizam-no junto de pessoas próximas”, dependendo da atitude destas “a evolução futura da situação”.

"Tenho 71 anos, nunca esquecerei". Quase 5.000 crianças foram vítimas de abusos Aconteceram sobretudo em seminários, colégios internos, confessionários, sacristia ou na casa do padre, e também em agrupamentos de escuteiros em Portugal.

Por outro lado, em fases posteriores da vida adulta, “é necessário suporte psicológico e/ou psiquiátrico para intervir em diversos quadros clínicos, como as perturbações de ansiedade e do humor depressivo ligadas a situações de stress pós-traumático”, acrescenta a comissão, no sumário do relatório.

Ainda neste documento, o grupo de trabalho aponta que “o perfil dos abusadores é variado”, predominando “adultos jovens com estruturas psicopatológicas, agravadas por fatores de risco como o alcoolismo ou o mau controlo de impulsos”.

“Destacam-se as perturbações de personalidade, com facetas socialmente integradas, revelando capacidade de sedução e manipulação. É raro reconhecerem os atos praticados, sem consciência crítica, sendo vulgar darem continuidade aos mesmos. As respostas com sucesso terapêutico são escassas, mas é fundamental ditar o afastamento de cargos ou atividades que impliquem contacto com crianças”, acrescenta.

Segundo o relatório, “no caso de abusadores em contexto religioso, o acompanhamento espiritual, embora muito importante, não é suficiente. É necessária uma intervenção psiquiátrica e psicológica intensiva e duradoura”.

‘Ponta do iceberg’

Para a comissão, “os dados apurados nos arquivos eclesiásticos relativamente à incidência dos abusos sexuais devem ser entendidos como a ‘ponta do iceberg’”.

“Ficou cabalmente demonstrado que um número indeterminado de vítimas não reportou os abusos à Igreja Católica; muitas das queixas terão sido tratadas informalmente, não deixando qualquer rasto documental; com algum grau de probabilidade, a eventual prática de expurgos dos arquivos sem respeitar as normas impostas pela legislação canónica terá sido praticada (convicção partilhada com muitos clérigos contactados)”, pode ler-se.

Segundo a comissão, “acresce a ambiguidade que caracteriza uma parte significativa da correspondência eclesiástica do século XX. É frequente o problema dos abusos sexuais não ser referido explicitamente”.

Liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht, a comissão independente é ainda constituída pelo psiquiatra Daniel Sampaio, pelo antigo ministro da Justiça e juiz conselheiro jubilado Álvaro Laborinho Lúcio, pela socióloga e investigadora Ana Nunes de Almeida, pela assistente social e terapeuta familiar Filipa Tavares e pela cineasta Catarina Vasconcelos.



