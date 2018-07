Na sua página do Facebook, o presidente da edilidade lisboeta escreveu que falou com os dirigentes do partido e dos dois lados existe o mesmo entendimento.

Medina diz que o acordo com o Bloco fica "inalterado"

Para o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, a polémica em redor do prédio de Ricardo Robles em Alfama e a sua demissão do cargo de vereador não modificam o acordo estabelecido com o Bloco de Esquerda.

Na sua página do Facebook, Medina escreveu isso mesmo. "O acordo político celebrado depois das eleições autárquicas entre o PS e o Bloco de Esquerda, alicerçado num importante conjunto de matérias programáticas e políticas para a cidade (como o aumento da rede de creches, a melhoria das escolas e das refeições escolares, o reforço do apoio social, o acesso à habitação ou a promoção do transporte público), mantém-se inalterado", pode ler-se na sua página da rede social.

O edil de Lisboa deixa ainda uma indicação sobre os seus próximos passos. "Irei solicitar que nas próximas semanas o PS Lisboa reúna a sua Comissão Política e que se realize uma reunião com os órgãos do Bloco de Esquerda, no sentido de assegurar as condições para reforçar a prossecução do acordo estabelecido".

O acordo a que Medina se refere foi estabelecido no passado mês de novembro, uma vez que o sucessor de António Costa na presidência camarária perdera a maioria absoluta no ato eleitoral de 2017 e, a troco dos pelouros da saúde, direitos sociais, cidadania e educação, conseguiu redesenhá-la através do acordo com Robles e o Bloco de Esquerda.





