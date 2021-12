O uso obrigatório de máscara em espaços abertos e fechados e a testagem semanal dos residentes são algumas das atuais regras.

Medidas anti-covid na Madeira vão permitir quadra festiva com "alguma normalidade"

As medidas preventivas de combate à covid-19 em vigor na Madeira vão permitir que as pessoas passem esta quadra festiva “com alguma normalidade” e permitem não “fechar a sociedade”, disse esta sexta o presidente do Governo Regional.

“As coisas têm corrido muito bem, porque as pessoas perceberam. Inicialmente tiveram um choque aqui na Madeira quando eu fiz aquele anúncio que à primeira vista parecia prematuro, mas à medida que esta 5.ª vaga foi evoluindo na Europa e no país, perceberam que a única maneira que tínhamos era adotar este tipo de procedimentos no sentido de conter a proliferação da infeção”, afirmou.

Miguel Albuquerque falava no âmbito da abertura de um restaurante numa unidade de alojamento local, na freguesia da Camacha, no concelho de Santa Cruz.

Uso obrigatório de máscara em espaços abertos e fechados

O uso obrigatório de máscara em espaços abertos e fechados, a testagem semanal dos residentes, a imposição de apresentação, em alguns casos, cumulativa, nomeadamente na entrada de restaurantes, cabeleiros e espaços desportivos, de comprovativos de vacina e teste antigénio negativo foram algumas das medidas determinadas pelo executivo madeirense, de coligação PSD/CDS, que estão em vigor na região.

O governante insular sublinhou a necessidade de “adotar um conjunto de comportamentos que do ponto de vista cívico e profilático são fundamentais”, o que, defendeu, vão “permitir passar o Natal e fim de ano em relativa normalidade”.

Albuquerque reafirmou que as autoridades regionais pretendem que não seja “excedido o número de internados nos cuidados intensivos” e que “seja mantida intacta a capacidade de resposta” da região à pandemia.

De acordo com os últimos dados divulgados pela Direção Regional de Saúde (DRS), na quinta-feira, a Madeira sinalizou 90 novos casos de covid-19 e 86 recuperações, reportando um total de 798 infeções ativas no arquipélago, com 25 doentes hospitalizados.

O chefe do executivo argumentou que o seu Governo continua a apostar nas medidas de apoio ao tecido empresarial e na redução da carga fiscal, medidas que estão consubstanciadas no Orçamento Regional para 2022, proposta que será discutida e votada na próxima semana, na Assembleia Legislativa da Madeira, no Funchal.

Apesar da 5.ª vaga da pandemia, "a ideia é não fechar a sociedade"

“O meu Governo continua a fazer redução fiscal e a facilitar todo o apoio que os empresários precisam para continuar a investir e prosseguirmos este caminho de recuperação económica”, argumentou.

Miguel Albuquerque realçou que, apesar da 5.ª vaga da pandemia, "a ideia é não parar os investimentos, não fechar a sociedade, continuar a assegurar postos de trabalho para empregar as novas gerações”.

“E tudo isso obriga a uma grande concentração de recursos na saúde, no apoio às empresas e na área social”, sublinhou.

O chefe do executivo recordou que o Orçamento Regional do próximo ano prevê uma redução do IRC (Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas) para 14,7%, o que representa uma “devolução às empresas de 14 milhões de euros/ano”, sendo o segundo ano consecutivo com a “redução para a taxa máxima de diferencial” neste arquipélago.

O objetivo, acrescentou, é “devolver capital às empresas para que possam voltar a aplicá-lo e o mesmo acontece para famílias, com o IRS (Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Singulares)”, estando prevista uma redução no 3.º escalão para 20% e no 4.º escalação para 15%.

“Evidentemente implica também que, do ponto de vista da coerência política, o dinheiro dos impostos seja devolvido às famílias e empresas, porque é esse o sentido de orientação que estamos a perfilhar”, concluiu.

