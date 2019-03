Este acordo, concluído no fim de novembro após 17 meses de negociações, já foi duas vezes chumbado pelos deputados britânicos.

May insiste em votar o acordo do Brexit a 20 de março

Este acordo, concluído no fim de novembro após 17 meses de negociações, já foi duas vezes chumbado pelos deputados britânicos.

A primeira-ministra britânica vai submeter na quinta-feira a votação no Parlamento uma moção propondo realizar até 20 de março uma nova votação do Acordo de Saída da União Europeia que negociou com Bruxelas, anunciou hoje o Governo.

Se for adotado desta vez, May pedirá aos dirigentes europeus um pequeno adiamento do ‘Brexit’, inicialmente marcado para 29 de março, até 30 de junho.

Se o texto for novamente rejeitado pela Câmara dos Comuns, então o adiamento da saída do Reino Unido do bloco comunitário deverá prolongar-se para lá de 30 de junho e implicará que o país realize eleições europeias em maio, precisa a moção.

Depois de o Parlamento britânico ter rejeitado hoje, por 312 votos a favor e 308 contra, a saída da UE sem acordo com Bruxelas “em qualquer momento e em qualquer circunstância”, May advertiu os deputados de que a ausência de acordo de divórcio com a União Europeia poderá exigir um adiamento de longa duração do ‘Brexit’.

“Só será oferecida uma curta extensão técnica se tivermos um acordo”, disse May aos deputados britânicos, após a votação, acrescentando que será necessária “uma extensão bastante mais longa” e a realização de eleições europeias no Reino Unido, depois de a Câmara dos Comuns ter rejeitado hoje à noite uma saída sem acordo e, um dia antes, o acordo de divórcio do bloco comunitário que a chefe do Governo concluiu com Bruxelas.

A diferença entre o Acordo de Saída negociado por May com a UE e a moção hoje aprovada pelos deputados britânicos é que o texto proposto pelo Governo excluía uma saída sem acordo mas só na data marcada, 29 de março, ou seja, não retirava definitivamente uma saída em situação de ‘no deal’ (sem acordo) de cima da mesa, ao passo que a moção hoje aprovada, embora não vinculativa, prevê que não haverá saída sem acordo “em qualquer momento e em qualquer circunstância”.

