A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou hoje para o agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias em Portugal, com previsão de aumento da agitação marítima, com chuva pontualmente forte, trovoada, vento igualmente forte e queda de neve.

Portugal 8 2 min.

Mau tempo vai continuar

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) alertou hoje para o agravamento das condições meteorológicas nos próximos dias em Portugal, com previsão de aumento da agitação marítima, com chuva pontualmente forte, trovoada, vento igualmente forte e queda de neve.

“Segundo o IPMA [Instituto Português do Mar e da Atmosfera], prevê-se nos próximos dias o agravamento das condições meteorológicas, nomeadamente aumento da agitação marítima (em toda a costa), precipitação (pontualmente forte), instabilidade (trovoada), vento forte (possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos), e queda de neve”, refere a ANPC, em comunicado divulgado esta noite.

8 O ministro do ambiente, João Pedro Matos Fernandes (2E), durante a visita à praia da Fuseta para se inteirar dos danos ambientais resultantes dos recentes temporais, Portimão, 14 de março de 2018. LUÍS FORRA/LUSA LUSA

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. O ministro do ambiente, João Pedro Matos Fernandes (2E), durante a visita à praia da Fuseta para se inteirar dos danos ambientais resultantes dos recentes temporais, Portimão, 14 de março de 2018. LUÍS FORRA/LUSA LUSA Cais de embarque da praia da Fuseta destruido pelo mau tempo dos últimos dias, Portimão, 14 de março de 2018. LUÍS FORRA/LUSA LUSA Um popular limpa lamas que invadiram a sua casa devido ao deslizamento de terras que obrigou ao encerramento da Estrada Nacional (EN) 17, vulgarmente conhecida por Estrada da Beira, em São Frutuoso, Coimbra, 14 de março de 2018. PAULO NOVAIS/LUSA LUSA Uma popular limpa lamas que invadiram a sua casa devido ao deslizamento de terras que obrigou ao encerramento da Estrada Nacional (EN) 17, vulgarmente conhecida por Estrada da Beira, em São Frutuoso, Coimbra, 14 de março de 2018. PAULO NOVAIS/LUSA LUSA O deslizamento de terras obrigou ao encerramento da Estrada Nacional (EN) 17, vulgarmente conhecida por Estrada da Beira, em São Frutuoso, Coimbra, 14 de março de 2018. PAULO NOVAIS/LUSA LUSA Populares limpam lamas que invadiram as casas devido ao deslizamento de terras que obrigou ao encerramento da Estrada Nacional (EN) 17, vulgarmente conhecida por Estrada da Beira, em São Frutuoso, Coimbra, 14 de março de 2018. PAULO NOVAIS/LUSA LUSA Uma estufa derrubada, provocando um ferido, e habitações destelhadas são as principais consequências do vento “muito forte” que na manhã de hoje se fez sentir em Belinho, Esposende, 14 de março 2018. HUGO DELGADO/LUSA LUSA Autoridades competentes avaliam situação do Edifício da Unidade Gráfica da empresa Porto Editora, na Maia onde ocorreu uma derrocada na estrutura da cobertura. Maia, 14 de março de 2018, MANUEL FERNANDO ARAÚJO/LUSA LUSA

No aviso à população, a ANPC refere que o IPMA prevê “períodos de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros, com possibilidade de queda de granizo, para os distritos do Porto, Vila Real, Viseu e Aveiro até às 00:00” de quinta-feira.

A nota indica que “haverá o agravamento da agitação marítima a norte do Cabo Raso”, a partir das 21:00 de hoje, “com ondas de cinco a seis metros”, prevendo-se que a situação se mantenha até às 18:00 de quinta-feira. Na sexta-feira é esperada a diminuição da ondulação para quatro a cinco metros.



O vento "vai soprar forte com rajadas máximas de 80 km/h", para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra e Leiria, até à 01:00 de quinta-feira. Nas terras altas as rajadas podem atingir 100 Km/h.

Está ainda prevista a queda de neve até à cota de 1.000 metros, nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança e Guarda entre as 18:00 de hoje e as 09:00 de quinta-feira.

A ANPC refere que devido ao agravamento das condições meteorológicas podem ocorrer danos em estruturas, queda de árvores, cheias rápidas em meio urbano, formação de lençóis de água, desabamentos ou acidentes na orla costeira, aconselhando a população a adotar os comportamentos adequados.

Esta quarta-feira, Portugal foi fustigado pelo mau tempo. De um total de 563 ocorrências em Portugal, nas primeiras 15 horas de hoje, a Autoridade Nacional de Proteção Civil referiu que a Norte do país foi o distrito do Porto que registou o maior número, 112, sendo a maioria (59) inundações, mas também quedas de estruturas (27) e quedas de árvores (22).

Seguiram-se, em número de ocorrências no mesmo período e pelas mesmas razões, os distritos de Aveiro (34 ocorrências), Viana do Castelo (24), Braga (20) e Bragança (nove). Contudo, o mau tempo provocou estragos de norte a sul do país.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.