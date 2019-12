Mau tempo em Portugal provoca risco de cheias.

Mais de uma de dezena de desalojados, milhares de casas sem eletricidade, queda de árvores e risco de cheias com os caudais a subirem perigosamente nos rios Tâmega, Mondego, Águeda, Douro e Lima. Prevê-se o agravamento do estado do tempo em Portugal a partir do fim da tarde.

Mais de uma de dezena de desalojados, milhares de casas sem eletricidade, queda de árvores e risco de cheias com os caudais a subirem perigosamente nos rios Tâmega, Mondego, Águeda, Douro e Lima. Prevê-se o agravamento do estado do tempo em Portugal a partir do fim da tarde.

O fornecimento regular de energia elétrica foi interrompido hoje “em milhares de lares” devido ao mau tempo, sendo Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real os distritos mais afetados, anunciou a EDP Distribuição.

As situações de interrupção de energia têm sido regularizadas, estando no terreno mais de 400 operacionais e 150 viaturas, referiu a EDP, em comunicado. Devido à depressão Elsa, que tem causado estragos por todo o país, a EDP Distribuição reforçou as equipas operacionais em todo o território, declarando “estado perturbado” na zona norte e interior do país.

“Ao ativar estes estados em situações de crise, a empresa garante o reforço das equipas operacionais, de forma a que estejam prontamente aptas a atuar na reposição do fornecimento de energia elétrica. Esta mobilização acontece em todo o território, prevendo-se a deslocação de equipas, de forma a garantir uma maior concentração de recursos nas zonas onde se verifica maior impacto”, sublinha. Na nota, a empresa adianta que os municípios mais afetados são, até às 13:00, Amarante, Braga, Guimarães, Esposende e Barcelos.

As autoridades estão preocupadas agora com as bacias hidrográficas do Tâmega, Mondego, Águeda, Douro e Lima, devido à previsível subida do nível da água. No Tejo, é afastado um cenário de cheias.

“Há cinco bacias hidrológicas, rios, que nos estão a preocupar. Segundo indicação da Agência Portuguesa do Ambiente, a bacia do Lima está muito perto de caudais limite de cheias que possam provocar inundações em Ponte da Barca e Ponte de Lima. em relação ao rio Tâmega, está perto do caudal limite para provocar cheias em Amarante”, disse Pedro Nunes à Agência Lusa.

O comandante referiu também que no rio Águeda “o caudal está pouco estabilizado”, lembrando ser “muito provável que aconteçam no final da tarde e princípio da noite inundações na zona de Águeda”.

Também o rio Douro se encontra em monitorização, “com especial atenção para a zona da Régua e Foz do Douro, em ambas as margens, e em relação ao Mondego o caudal apresenta um aumento significativo e não há previsão de descida”.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na quarta-feira a população para o agravamento das condições meteorológicas, com precipitação forte e persistente, vento forte nas terras altas e agitação marítima forte em toda a costa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para a tarde de hoje o aviso vermelho, o mais grave, para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Braga, Porto, Vila Real e Viana do Castelo.

Pedro Nunes alertou ainda que a “situação meteorológica complexa vai continuar nas próximas horas, provavelmente nos próximos dias”, prevendo que as condições meteorológicas “melhorem significativamente a partir da tarde de sábado e manhã de domingo”.

“Para esta tarde prevê-se um quadro de precipitação forte e persistente, vento e agitação marítima um pouco por todo o país, começando pelo norte e depois descendo um pouco ao centro e baixando na próxima madrugada e manhã para o Alentejo e Algarve”, explicou.

A precipitação “pode ser menor” no Alentejo e Algarve, mas os conselhos à população são os mesmos de quarta-feira: “não se aproximem da orla marítima, em caso de estacionarem no local que seja redobrada a atenção, o mesmo perto de árvores, devido à queda das mesmas”.

Tendo em conta a precipitação registada até ao momento, o responsável afirmou também que ficou comprovado durante o ‘briefing’ operacional que “já não se verifica a situação de seca hidrológica” no norte do país.

Questionado sobre a possibilidade de o alerta laranja da ANEPC ser elevado para vermelho, o comandante explicou “não estar no horizonte” essa possibilidade.

Em relação ao dispositivo para fazer face às ocorrências em todo o país, o comandante frisou que se mantém igual ao de quarta-feira, sem no entanto, adiantar números.

Quanto ao número de desalojados, Pedro Nunes disse que às 12:00 se mantinha em 16 - nove do concelho de Almada, Setúbal, e outras sete em Santo Tirso, Porto, devido à queda de árvores em habitações.

