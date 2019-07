“Os papás estão de rastos, não conseguem aceitar que seja tão tarde mas não vamos baixar os braços”.

Matilde vai receber fármaco de 2 milhões a a 27 agosto

Paula SANTOS FERREIRA

Já há data para a bebé Matilde, de quase três meses, receber o fármaco mais caro do mundo e o único capaz de tratar e anular os sintomas desta grave doença que impede bebés e crianças de andarem e respirarem livremente, sem ventilação assistida.

27 de agosto. É este o dia que está previsto ser administrado o Zolgensma à Matilde, que sofre de atrofia muscular espinhal (AME), tipo 1, segundo informaram os pais da bebé na página do Facebook ‘Matilde, uma bebé especial’. Esta terapia de toma única custa 1,9 milhões de euros e não está disponível em Portugal.

Apesar da data estar marcada, Carla e Miguel Sande estão um pouco dececionados por o medicamento ser administrado tão tarde à filha. Os pais dizem que já passaram “três das quatro a cinco semanas que inicialmente” lhes tinham falado. “Os papás estão de rastos, não conseguem aceitar que seja tão tarde mas não vamos baixar os braços”, escrevem. O Zolgensma é exclusivamente indicado para esta esta doença que surge em bebés e deve ser tomado o mais cedo possível.

Face à grande divulgação deste caso e depois dos pais terem conseguido angariar 2,5 milhões de euros para a compra do medicamento nos EUA, único país onde está ainda disponível, as autoridades portuguesas decidiram responsabilizar-se pelo processo, e iniciar os trâmites necessários para que a Matilde pudesse receber cá a terapia e esta ser 100% comparticipada pelo estado.

O Hospital Santa Maria onde a bebé está a ser seguida fez o pedido específico para a Matilde e através de uma Autorização de Utilização Especial (AUE) dada pelo Infarmed (Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde), o fármaco pode ser disponibilizado para a bebé.

Contudo, a Matilde teve de se submeter a uma bateria de exames para saber se possuía todas as condições exigidas para receber o fármaco, administrado no hospital e se não desenvolveria nenhum efeito secundário.

Atualmente, a Matilde está a receber um outro medicamento para tratar a doença que já está disponível em Portugal, mas cujos resultados não são tão eficazes como o do Zolgensma.

A AME, tipo 1, é uma grave doença, muito incapacitante que se caracteriza pela perda de força muscular seguida das capacidades motoras e respiratórias e paralisia progressiva. Sem os atuais medicamentos muitos dos bebés não sobreviviam após os dois anos de idade e a partir desta idade, 90% tinha de ter ventilação assistida em permanência.

Os ensaios clínicos do novo fármaco revelaram que os bebés a quem foi administrada a terapia não desenvolveram a doença podendo sentar-se, andar e ter uma vida normal, como todas as crianças, à exceção de uma maior fraqueza nos membros inferiores.

O medicamento atual já salva e aumenta a sobrevida destes doentes, mas não lhes permite desenvolver as capacidades motoras como o Zolgensma, como andar, por exemplo.

A par com a Matilde, o Zolgensma foi igualmente pedido para outro bebé com a mesma doença. Em Portugal existem de momento, oito bebés com a doença da Matilde,

Na página do Facebook, Carla Martins e Miguel Sande contam que a Matilde “está bem da parte respiratória”, de acordo com a observação feita na consulta de pneumologia, mas precisa de ventilação para dormir, “para ajudar os meus pequenos pulmões a crescerem bem”.

Carla e Miguel Sande têm avançado no Facebook que 2,5 milhões angariados para a compra do medicamento da Matilde serão distribuidos por outros bebés Matilde que necessitarem de ajuda.