A Comissão de Protecção de Crianças e Menores visitou-a e apercebeu-se dos enormes problemas financeiros da família.

Matar uma criança para cobrar uma dívida

O sistema nacional de protecção de menores voltou a falhar e isso custou a vida a uma criança de três anos. É mais uma vítima da falta de escrúpulos dos adultos e da passividade negligente do Estado.

Em poucas palavras: a mãe da criança recorria com inusitada frequência aos serviços de bruxaria de uma vizinha, em Setúbal. Mas nem sempre pagava os bons ofícios da bruxa e assim foi acumulando uma dívida. Para conseguir o pagamento coercivo dos “atrasados”, a bruxa raptou a criança e sujeitou-a às mais cruéis sevícias. Torturava a filha e coagia a mãe. Mas as coisas foram longe de mais e a criança acabou por morrer.

A bruxa, o marido e a filha foram detidos na região de Leiria, a meio de uma fuga que não se sabe onde acabaria.

Os casos de violência sobre crianças acontecem, quase sempre, num contexto de famílias desestruturas. Podemos ir mais longe e concluir que não é apenas a desestruturação familiar que provoca estes casos. É sobretudo, a desestruturação das pessoas a quem estão confiadas as crianças, sejam ou não, os seus progenitores.

Conciliam-se quase sempre a miséria moral, com a miséria social e com a miséria económica. Tudo isto estava reunido, neste caso. A mãe chegou a anunciar que sofria de doença oncológica, para conseguir empréstimos de dinheiro. E recorria a uma bruxa para resolver problemas de instabilidade emocional que afectavam a sua relação com um homem.

Logo após o nascimento desta criança, a Comissão de Protecção de Crianças e Menores visitou-a e apercebeu-me dos enormes problemas financeiros da família. A que juntou ainda o facto de a mãe ter outros cinco filhos e nenhum deles viver com ela. Mas, segundo declarações dos seus responsáveis, a CPCM não tinha meios legais para intervir. “E não se pode retirar uma criança a uma família só por ser pobre”, disse o mesmo um responsável.

Este caso foi antecedido de muitos outros e até hoje nada se fez para evitar esta dramática reincidência. Os cenários, as circunstâncias são sempre muito semelhantes. Os pais - quantas vezes são eles os assassinos! - têm invariavelmente um baixo nível de escolaridade, sem emprego, ou então, emprego de enorme precariedade, baixíssimos rendimentos e hábitos de vida incompatíveis com as suas reais possibilidades. E claro, uma estrutura de personalidade cheia de brechas.

Recordo frequentemente o caso de Valentina, a menina assassinada pelo próprio pai, na Atouguia da Baleia. Em directo, dizia um repórter de televisão que ele, o assassino, saiu de casa, atravessou a rua, foi ao café beber uma cerveja e regressou, sem prestar declarações. A minha perplexidade é esta: que apetite de cerveja terá um homem, horas depois de ter assassinado a própria filha? Um pequeno episódio que é suficientemente eloquente, para definir este tipo de gente. E o quadro legal tem de ser revisto com urgência, de modo a poder lidar com pessoas refractárias dos mais elementares valores e cuja dignidade é refém dos seus próprios vícios.

