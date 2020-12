Imagens de javalis e veados mortos partilhadas nas redes sociais, pelos caçadores, chocaram população e políticos.

Massacre de 540 animais em quinta portuguesa gera revolta e queixa-crime ao Ministério Público

A morte de mais de 500 animais na Zona de Caça Turística de Torre Bela, uma quinta situada no concelho da Azambuja, no final da semana passada, está a chocar a opinião pública em Portugal e já levou à apresentação de uma queixa-crime ao Ministério Público e à suspensão da licença de caça.

Segundo a agência Lusa, o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) vai suspender a licença da Zona de Caça de Torre Bela com efeitos imediatos, " no seguimento do abate de 540 animais naquela herdade cercada", refere o organismo em comunicado.

"As averiguações realizadas pelo ICNF permitiram recolher fortes indícios de incumprimento por parte da entidade concessionária da zona de caça, designadamente as respeitantes ao fomento e gestão sustentável da fauna, entre outros incumprimentos”.



O instituto apresentou também ao Ministério Público uma participação de crime contra a preservação da fauna, num abate que terá juntado 16 caçadores, numa caçada promovida por uma empresa espanhola chamada Huntings Pain Portugal, adianta o jornal O Mirante.

“No processo de averiguação realizado pelo ICNF, no qual está a ser coadjuvado por uma brigada da GNR/SEPNA, foram recolhidos fortes indícios de prática de crime contra a preservação da fauna durante uma montaria realizada em 17 e 18 de dezembro, na qual terão participado 16 caçadores”, detalha o instituto no mesmo comunicado.

A nota lembra que o ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, vai ainda convocar o Conselho Nacional da Caça para, no início do ano, se realizar uma reflexão sobre a prática de montarias em Portugal.

"É entendimento do ministério que são necessárias alterações à lei para impedir que os vis acontecimentos relatados se repitam", acrescenta.

Abate não serviu para controlo de populações animais

No mesmo comunicado, o ICNF sublinha que “as denúncias e notícias sobre o abate indiscriminado de animais na Herdade da Torre Bela nada têm a ver com a atividade cinegética, entendida como uma prática que pode contribuir para a manutenção da biodiversidade e dos ecossistemas”, classificando, por isso, os factos ocorridos como potencialmente "ilícitos”.

O jornal 'online' O Fundamental divulgou no domingo que 540 animais, a maioria veados e javalis, foram abatidos numa montaria nos últimos dias.

O abate, segundo o jornal, será sido “publicitado” nas redes sociais “por alguns dos 16 ‘caçadores’ que terão participado” na iniciativa e que dão a entender, na legenda das fotos, não ter sido a primeira vez que o fizeram.

Foi através das redes sociais que as autoridades, e também da confirmação de vários habitantes da zona, que as autoridades tomaram conhecimento do acontecimento.

Tanto o ICNF como a Câmara Municipal da Azambuja afirmaram não ter tido qualquer conhecimento prévio daquela montaria, ocorrida na Quinta da Torre Bela, uma propriedade privada onde existe uma zona de caça turística particular e para a qual está projetada a instalação de uma central fotovoltaica com mais de 700 hectares.

No entanto, ainda na segunda-feira, o município de Azambuja indicou à agência Lusa que já tinha avançado "com uma comunicação para o ICNF e para o Ministério da Agricultura a solicitar toda a informação sobre o ocorrido, para que estas entidades verifiquem a legalidade desta ação, assim como, a quantidade de animais abatidos e qual o destino dos mesmos”.

População e autarcas indignados

Habituada à prática da caça naquela zona, a população residente no concelho onde se situa a quinta não escondeu a indignação com a quantidade de animais abatidos, sem qualquer utilidade aparente.

De acordo com o jornal O Mirante, as imagens dos caçadores junto aos cadáveres dos mais de 500 animais abatidos foram alvo de centenas de partilhas nas redes sociais e de comentários revoltados dos habitantes da região, que relatam ter ouvido tiros durante todo o dia em que ocorreu a montaria, 17 de dezembro.



Já o Expresso adianta que a empresa espanhola terá assinado com o proprietário da quinta um contrato de caça que permitia um teto máximo de animais a abater, mas que os caçadores não terão cumprido esse acordo.



Também os responsáveis políticos municipais não hesitaram em classificar de "massacre" o que se passou na Torre Bela.

Na sua página do Facebook, a concelhia do PS da Azambuja, órgão do partido que governa a autarquia, definiu o abate como um "crime ambiental", pautado por um "massacre e violento ataque" à fauna e natureza locais.

"Não somos, em geral nem em particular, contra a realização de montarias, quando realizadas de forma a manter o equilíbrio cinegético (...) o que não foi de todo o caso, uma vez que este animais estavam dentro de uma propriedade murada", refere a publicação dos socialistas, que acrescenta que o que se passou "não foi caçar, foi massacrar aqueles animais que não tinham para onde fugir".















