Em 2004, ele perdeu a mãe e os irmãos no tsunami na Indonésia. Sobreviveu sozinho. Desde aí ele e CR7 são amigos. Hoje tem 22 anos e vai casar. Veja as fotos.

Martunis, o menino da camisola da seleção vai casar. Cristiano Ronaldo está convidado

Em 2004, Martunis então com sete anos, foi encontrado numa praia na ilha da Sumatra, esfomeado, perdido, sozinho. No corpo tinha uma camisola da seleção portuguesa, a mesma que tinha vestido no dia em que o Tsunami se abateu sobre o seu país, Indonésia, matando a sua mãe e os dois irmãos. Tinham-se passado três semanas depois da tragédia quando Martunis foi descoberto.

A imagem desta criança sobrevivente, ao terror que vitimou mais de 230 mil pessoas, e que adorava futebol emocionou o sobretudo Portugal. Cristiano Ronaldo foi um dos portugueses que se sentiu tocado pela história de Martunis e decidiu ajudá-lo.

Um ano depois visitou-o na ilha. Passou a pagar-lhe os estudos e convidou-o a visitar o estado do Sporting, em Lisboa. Desde então, o jogador manteve-se sempre em contacto com ele. Entre os dois nasceu uma amizade que ainda hoje permanece.

Martunis tem hoje 22 anos, está noivo e vai casar. E o seu amigo e ídolo Cristiano Ronaldo está convidado. "Insya Allah [se Deus quiser], ele virá se não estiver ocupado", respondeu o jovem citado pela revista Sábado, a uma pergunta de um seguidor sobre se o jogador português iria ao casamento. A pergunta foi feita na sua conta de instagram, onde anunciou que se iria casar, colocando uma fotografia sua com a namorada, Sri Wahyuni.

Já várias vezes Martunis, que vive em Aceh, Indonésia, se encontrou com o seu ídolo. Ele aliás tem um canal de youtube dedicado a Cristiano Ronaldo e a sua página de instagram também é feita exclusivamente com imagens e momentos da vida do madeirense e do jovem indonésio.

Martunis ainda tentou seguir uma carreira de futebolista tendo vindo para a academia do Sporting, mas acabou por sair dois anos depois, voltando para casa.

Hoje é youtuber, sendo frequente ser convidado para programas de televisão para falar, claro sobre o seu mais famoso amigo, aquele que para muitos é considerado o melhor jogador do mundo, o futebolista português da Juventus.

Vamos ver se Cristiano Ronaldo consegue ir ao casamento do jovem.

