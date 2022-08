A diplomata ingressou no Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1987, tendo sido embaixadora na China, Alemanha e França.

Diplomacia

Martine Schommer é a nova embaixadora do Luxemburgo em Portugal

Henrique DE BURGO A diplomata ingressou no Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1987, tendo sido embaixadora na China, Alemanha e França.

Martine Schommer é o nome escolhido para nova embaixadora do Luxemburgo em Portugal, sucedendo a Conrad Bruch.

Depois do anúncio da nomeação da nova embaixadora do Grão-Ducado no Brasil (Béatrice Kirsch), a Rádio Latina quis saber quem seria o novo embaixador em Lisboa. Segundo a resposta do Ministério dos Negócios Estrangeiros, trata-se de Martine Schommer, de 61 anos.

A diplomata ingressou no Ministério dos Negócios Estrangeiros em 1987, tendo sido embaixadora na China, Alemanha e França. Foi também Representante Permanente junto da União Europeia, da OCDE e Delegada Permanente na UNESCO.

Béatrice Kirsch é a nova embaixadora do Luxemburgo no Brasil Só em 2018 é que o Luxemburgo passou a ter um embaixador residente no Brasil. O primeiro representante foi Carlo Krieger, que é agora substituído por Kirsch.

Martine Schommer é casada com Jean-Jacques Welfring, que se reformou em 2020, quando terminou a sua carreira também de embaixador, precisamente em Portugal.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.