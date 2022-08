Ministra da Saúde demissionária do Governo português liderou na maior crise pandémica das últimas décadas.

Demissão

Marta Temido: Uma das combatentes da covid-19 na Europa

Telma MIGUEL Ministra da Saúde demissionária do Governo português liderou na maior crise pandémica das últimas décadas. Marta Temido está entre as mulheres que ocuparam lugares-chave na Saúde durante a crise da covid-19.

Durante os seus três mandatos consecutivos, Marta Temido esteve no centro da gestão da pandemia, que começou em 2020, mas também atravessou várias polémicas. Recentemente, o encerramento dos serviços de urgência de obstetrícia em vários hospitais por falta de médicos para preencher as escalas pressionou a tutela.

Em plena pandemia, como ministra da Saúde do Governo português, Marta Temido foi a anfitriã das reuniões dos ministros da área dos 27, até final de junho de 2021, tempo em que Portugal presidiu à União Europeia.

Responsável pela pasta da Saúde do governo de António Costa, desde final de 2018, não esperava a bomba-relógio da covid-19 que rebentou no pior momento. No meio de muitas críticas à má gestão da pandemia e à comunicação desastrosa, o milagre português da primavera e do verão, transformou-se no pior pesadelo no inverno de 2021.

O país passava de bestial a besta, tido como o pior a nível mundial no que tocava aos números de mortos e infeções diárias. E logo quando Marta Temido tinha que dar a voz pelas políticas europeias.

Tecnicamente, Marta Temido tem tudo: doutoramento em Saúde Internacional, mestrado em Gestão da Saúde, e licenciatura em Direito.

Antes de entrar para o Governo português foi subdiretora do Instituto de Higiene e Medicina Tropical e membro de direções de várias instituições hospitalares, mas o teste político da covid-19 abanou a credibilidade da ministra portuguesa.

As mulheres da luta contra a covid na Europa Alguns dos lugares-chave da Saúde são ocupados por mulheres, desde a líder do grupo, a comissária Stella Kyriakides, às responsáveis das agências que estão na linha da frente.

Marta Temido iniciou funções como líder da Saúde portuguesa em outubro de 2018, sucedendo a Adalberto Campos Fernandes. Foi ministra durante os três últimos três executivos liderados pelo socialista António Costa.

No último Congresso do PS, em agosto de 2021, tornou-se militante do partido, com o cartão entregue pelas mãos de António Costa e o seu nome chegou mesmo a ser incluído entre os dos possíveis sucessores do atual secretário-geral do PS.

(Com Lusa)

