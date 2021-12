A ministra da Saúde lembrou que esta é uma altura em que a população tem de estar preparada para um esforço extra. "Mais uso de máscara, mais testes, mais vacinação, mais controlo de fronteiras. Todos temos de estar preparados para fazer mais", disse.

Portugal 2 min.

Covid-19.

Marta Temido. "Prevalência da Omicron pode chegar aos 80% até ao final do ano"

Ana Patrícia CARDOSO A ministra da Saúde lembrou que esta é uma altura em que a população tem de estar preparada para um esforço extra. "Mais uso de máscara, mais testes, mais vacinação, mais controlo de fronteiras. Todos temos de estar preparados para fazer mais", disse.

À margem de uma conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal nesta sexta-feira, a ministra da Saúde, Marta Temido, prevê que a nova variante se torne dominante no país nas próximas duas semanas.

"Com base nas estimativas, sabemos que a prevalência desta variante ronda já os 20%, sabendo-se que poderá ser de 50% na semana natal e de 80% na semana do final do ano", disse Marta Temido aos jornalistas.



Por enquanto, "o país tem conseguido manter a situação epidemiológica controlada", já que "no final de novembro, face a um crescimento do risco de transmissão, foram adotadas medidas", como o reforço do uso de máscaras, aumento da testagem, controlo de fronteiras e obrigatoriedade de certificados de testagem e/ou testes em determinados espaços.

No entanto, "os próximos dias vão ser decisivos para percebermos o impacto desta nova variante e a resposta proporcional com a qual nos comprometemos", disse a ministra da Saúde, lembrando que esta é uma altura em que a população tem de estar preparada para um esforço extra. "Mais uso de máscara, mais testes, mais vacinação, mais controlo de fronteiras. Todos temos de estar preparados para fazer mais", disse.

E lembrou também que "o período de contenção já definido para 2 a 9 de janeiro não pode ser visto como um momento de compensação, mas como reforço daquilo a que todos somos chamados a fazer até lá".

Em relação à situação nos hospitais, Marta Temido afirmou que as autoridades de saúde esperam um "agravamento" da situação, mas que "na última semana estavam ainda com níveis estáveis". As administrações regionais de saúde já fizeram "38 acordos para encaminhamento de utentes covid e não covid" com outras unidades de cuidados hospitalares.

Está também previsto um aumento do número de testes gratuitos por pessoa, que agora é de quatro por mês. "A política que temos seguido é a da disponibilização de testes gratuitos em farmácias. Ponderamos o aumento de testes gratuitos por cada indivíduo", referiu a ministra.

Vacinação

No que concerne a campanha de vacinação, Marta Temido avançou com número. Até quinta-feira, tinham sido dadas 2,2 milhões de doses de reforço, mais de 80% das pessoas com mais de 80 anos já a tomaram, e quase 70% das pessoas com 65 a 79 anos.

Estas vacinas de reforço "permitiram inverter a tendência do risco efetivo de transmissão, que se mantinha acima de 1 desde meados de outubro", tem começado a reduzir. Por enquanto o certificado digital "ainda não contempla dose de reforço, mas isso poderá mudar em breve", como já acontece em França, para os maiores de 65 anos.









