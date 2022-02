A ministra da Saúde referiu que é possível considerar que o país se encontra já numa nova fase da pandemia da covid-19.

Marta Temido fala em “nova fase” da pandemia e admite alívio de medidas

Lusa A ministra da Saúde, Marta Temido, considerou esta quarta-feira que Portugal se encontra numa nova fase da pandemia da covid-19 e admitiu o alívio de medidas de mitigação, com nova política de testagem e a revisão da obrigatoriedade de máscara.

“Tão rápido quanto possível e tão devagar quanto necessário”, disse Marta Temido sobre o eventual alívio de restrições, em declarações aos jornalistas à saída da reunião do Infarmed, que juntou hoje peritos e responsáveis políticos para avaliar a evolução da situação epidemiológica.



Pico da quinta vaga da pandemia em Portugal foi atingido a 28 de janeiro Portugal já está numa fase decrescente da onda pandémica relacionada com a Ómicron, segundo o perito da DGS Pedro Pinto Leite.

Resumindo as conclusões do encontro, a ministra da Saúde referiu que é possível considerar que o país se encontra já numa nova fase da pandemia da covid-19, apesar de admitir que há ainda muitas incertezas, abrindo a porta à revisão das medidas atualmente em vigor.

Concretamente, Marta Temido referiu uma nova política de testagem, a avaliação dos contextos em que o uso obrigatório de máscara possa vir a cair e a alteração das situações em que é exigida a apresentação do certificado digital.

Marcelo agradece a especialistas, ministra e diretora-geral da Saúde

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, agradeceu esta quarta-feir aos especialistas que ao longo de quase dois anos participaram nas sessões sobre a situação da covid-19 em Portugal e também à ministra da Saúde e à diretora-geral da Saúde.

"Foi um esforço de equipa muito complexo, difícil, aturado, devotado e importante", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, por videoconferência, na 26.ª sessão sobre a situação da covid-19 em Portugal, com especialistas em várias áreas da saúde e responsáveis políticos.

Portugal. Peritos propõem sistema integrado de vigilância de infeções respiratórias Especialistas propõem um sistema de vigilância de infeções respiratórias que integre o vírus SARS-Cov-2, o da gripe e o vírus sincicial respiratório.

Ainda na parte com transmissão pública desta sessão, o chefe de Estado usou da palavra apenas "para uma vez mais agradecer a todos" os que desde o início da pandemia de covid-19 "contribuíram diretamente ou por videoconferência com o seu saber para o aconselhamento das decisões políticas".

"Foram dois anos muito intensos, muito complexos, às vezes, com variações, mais previstas, menos previstas, há uma dose de imprevisibilidade", referiu, considerando que se está "num momento que de alguma maneira é simbólico".

Dirigindo-se à ministra da Saúde, Marta Temido, o Presidente da República acrescentou que "é a primeira a merecer também este agradecimento, como a senhora diretora-geral da Saúde [Graça Freitas]" e "toda a equipa".

Estas sessões surgiram por iniciativa do primeiro-ministro, António Costa, com um objetivo de partilha de informação, e começaram no dia 24 de março de 2020. Tiveram inicialmente periodicidade semanal e depois quinzenal e realizaram-se quase sempre no auditório do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos da Saúde, em Lisboa.

