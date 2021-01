Assumindo que o resultado eleitoral "não é o esperado", a candidata do Bloco de Esquerda realçando que muitos eleitores de direita "votaram hoje no candidato de extrema-direita", André Ventura.

Marisa Matias. "Dei o melhor de mim mas o resultado não é desejado"

Paula SANTOS FERREIRA Assumindo que o resultado eleitoral "não é o esperado", a candidata do Bloco de Esquerda realçando que muitos eleitores de direita "votaram hoje no candidato de extrema-direita", André Ventura.

“Já falei com Marcelo Rebelo de Sousa para lhe dar os parabéns pela sua vitória”, declarou esta noite Marisa Matias, a primeira candidata a falar.

De acordo com as freguesias apuradas a candidata do Bloco de Esquerda teve nestas presidenciais um resultado muito inferior ao de 2016, quando se tornou a mulher mais votada de sempre em eleições presidenciais, com 10,1% dos votos.



Nos últimos lugares

Nestas eleições de 2021 os resultados colocam-na em quinto lugar, faltando ainda apurar as freguesias mais populosas. Até agora Marisa Matias obteve menos de cinco por cento dos votos.

“Já falei com Ana Gomes para lhe dizer como gosto da sua frontalidade acima das aldrabices e ódios de André Ventura”, vincou a candidata do Bloco de Esquerda que se apresentou com os lábios pintados de vermelho vivo, cor que foi criticada pelo candidato do Chega e deu origem a um movimento de apoio a Marisa Matias em Portugal com inúmeras personalidades públicas a divulgarem fotos de lábios pintados de vermelho, homens e mulheres. Também Ana Gomes o fez em solidariedade.

Marcelo. "Há que pensar no voto por correspondência para os emigrantes" Muito cauteloso, o atual Presidente da República diz que ainda é cedo para confirmar a sua vitória. E reforçou o esforço dos emigrantes nestas eleições.

No seu discurso oficial em Coimbra, nesta noite de eleições, Marisa Matias revelou a sua preocupação com os resultados eleitorais do candidato do Chega.

“Há um dado muito preocupante, a direita está em mudança e muitos eleitores de direita votaram num candidato de extrema-direita”, alertou.

Sobre a sua pesada derrota eleitora, Marisa Matias assumiu: "Dei neste combate o melhor de mim mas o resultado não é o desejado”. Mesmo assim, a candidata bloquista promete continuar “com mais energia do que nunca nas nossas lutas comuns”.

Apelando a “um investimento urgente no País” para combater a pandemia e “termos um país solidário”, a candidata do Bloco de Esquerda começou o seu discurso com o agradecimento às “milhares de pessoas que estiveram nas mesas de voto e garantiram de forma exemplar a segurança destas eleições presidenciais em tempo pandemia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.