Marinha portuguesa salvou 241 pessoas com meio milhar de operações em 2019

A notícia do homicídio, crime ocorrido junto à Faculdade de Ciências em Lisboa, no Campo Grande, foi avançada pelo Correio da Manhã (CM)que refere que o jovem, de 24 anos, que vinha de um restaurante de 'fast food' no Campo Grande, foi assaltado por três homens, que o esfaquearam no corpo supostamente porque a vítima ofereceu resistência.