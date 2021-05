Maria João Abreu: Centenas de pessoas de branco despedem-se da atriz

Morte Maria João Abreu: “Ela andava com dores de cabeça mas já não foi a tempo”

Colegas recordam as preocupações de saúde da atriz, nos últimos tempos e o desmaio durante as gravações da novela, quando ocorreu a rotura do aneurisma cerebral. Cardiologista explica como ocorrem estes AVC no cérebro, que podem ser fatais, como aconteceu.