Os Scorpions regressam hoje a Portugal, depois da atuação em Lisboa, em junho de 2016, para tocarem os êxitos e promoverem o seu álbum mais recente, no segundo dia do Festival Marés Vivas, em Gaia, que arrancou na sexta-feira.

Os alemães, autores de temas como “Wind of Change”, “Still Loving You” e “Rock You Like a Hurricane”, voltam a Portugal e à Praia do Cabedelo, onde tocaram há oito anos, na edição de 2009, mas agora para apresentarem o seu álbum “Return to Forever”, editado no início de 2015.

A banda de Klaus Meine e do guitarrista fundador Rudolf Schenker vai dividir o palco com os portugueses Amor Electro e Expensive Soul e com Lukas Graham, banda que partilha o nome com o vocalista.

Os dinamarqueses Lukas Graham, mais conhecidos pelo êxito “7 Years”, estrearam-se em Portugal em abril deste ano, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e regressam hoje a Portugal com as músicas dos seus dois álbuns, ambos intitulados “Lukas Graham”.

O ‘hip-hop’ é o estilo que vai marcar os palcos secundários do festival com destaque para os ‘rappers’ portuenses Mundo Segundo e João Pequeno e, ainda, para Kappa Jotta.

Já no Palco Comédia, depois de Eduardo Madeira encabeçar a noite de sexta-feira, é a vez de Pedro Neves e Ana Bola subirem ao palco que, hoje, abre com Pedro Mata e Joana Santos, dois nomes emergentes do humor nacional.

As últimas atuações do dia vão ficar a cargo do DJ Oder e de We Dem Boys, a partir das 02:30.

O Festival Marés Vivas começou na sexta-feira, com destaque para os concertos de Bastille e Tom Chaplin e continua até domingo com nomes como Sting, Seu Jorge, Miguel Araújo, Joe Sumner, Átoa e Caelum.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.