Anúncio foi feito pelo Presidente angolano, João Lourenço, a quem o chefe de Estado português agraciou com o colar da Ordem do Infante D. Henrique.

Marcelo visita Angola em 2019

Anúncio foi feito pelo Presidente angolano, João Lourenço, a quem o chefe de Estado português agraciou com o colar da Ordem do Infante D. Henrique.

O Presidente angolano, João Lourenço, anunciou hoje que o Presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, vai visitar Angola no próximo ano, numa "data a acertar pelas diplomacias", anunciou o chefe de Estado angolano, depois de ter sido agraciado com o colar da Ordem do Infante D. Henrique.



"Vamos assinar 12 instrumentos de cooperação, apenas 12 porque não pretendemos esgotá-los enquanto o Presidente Marcelo não visitar Luanda", disse João Lourenço durante a sua intervenção no Palácio de Belém, no início da sua visita de Estado de três dias a Portugal.

"Estamos a dar oportunidade de, durante a sua visita a Angola no próximo ano, em data que as diplomacias vão acordar, podermos também assinar instrumentos de cooperação que venham consolidar os nossos laços de amizade e cooperação económica", acrescentou João Lourenço.

Lusa



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.