Marcelo vacina-se contra a gripe para "dar o exemplo"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vacinou-se hoje contra a gripe, na Unidade de Saúde Familiar (USF) Descobertas, em Lisboa, para "dar o exemplo" e incentivar os portugueses a fazerem o mesmo.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vacinou-se hoje contra a gripe, na Unidade de Saúde Familiar (USF) Descobertas, em Lisboa, para "dar o exemplo" e incentivar os portugueses a fazerem o mesmo.

"Aqui fica o meu exemplo. Espero que aqueles poucos que não tivessem já a intenção de o fazer venham o mais rápido que possam, de acordo com as suas disponibilidades e as disponibilidades do sistema, vacinar-se até ao fim da primeira semana dezembro", declarou o chefe de Estado aos jornalistas, na sala de espera desta USF, já depois de se ter vacinado.

Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve acompanhado pela ministra da Saúde, Marta Temido, disse ter-lhe perguntado se "haverá vacinas em número suficiente para todos aqueles que queiram vacinar-se, e estarão disponíveis em tempo útil", referindo que essa "é uma preocupação de muitos portugueses".

"E aquilo que me foi dito e a senhora ministra acaba de confirmar é que até à primeira semana de dezembro, a partir deste momento, de pouco mais de meados de outubro, e durante o mês de novembro, progressivamente, todos os que queiram vacinar-se irão vacinar-se - ou em estruturas como esta, ou nas juntas de freguesia, ou em farmácias comunitárias", acrescentou.

O Presidente da República chegou ao local cerca das 11:00 e tinha à sua espera a ministra Marta Temido, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e mais alguns dirigentes, com quem entrou no edifício, seguido por meia dúzia de repórteres de imagem. "Apanhei aqui uma parafernália de gente", queixou-se um utente, ao vê-los passar.

A restante comunicação social aguardava cá fora, mas entretanto começou a chuviscar e as declarações previstas para o exterior passaram para a sala de espera de USF, onde foi instalado um microfone e cerca de quinze jornalistas se concentraram para ouvir o Presidente da República e a ministra.



Marta Temido começou por explicar que, depois de um "primeiro período de vacinação" iniciado em setembro em que "foram considerados prioritários os profissionais e os utentes de estruturas residenciais para idosos, os profissionais de saúde e também as grávidas", hoje começou "a segunda fase do processo de vacinação contra a gripe sazonal" dirigida "à restante população de risco, ou seja, aqueles que tenham algum critério que os considere elegíveis para a vacina e aqueles que têm uma idade superior a 65 anos".

A ministra salientou que "este ano o Serviço Nacional de Saúde (SNS) viu reforçadas as aquisições de vacinas em 34%", contando com "cerca de dois milhões de vacinas para este período de vacinação contra a gripe sazonal", e acrescentou: "Até sexta-feira passada tínhamos já disponibilizado 775 mil doses de vacinas".

"Até ao final da primeira semana de dezembro pretendemos cumprir o restante programa de vacinação", prosseguiu Marta Temido, realçando que as vacinas da gripe adquiridas pelo SNS também estão a ser administradas por "juntas de freguesia, que pela primeira vez se associam a este processo", e por "um conjunto de farmácias comunitárias".

