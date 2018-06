Presidente da República foi transportado para um hotel em braços pelos seguranças. Altas temperaturas terão provocado uma quebra de tensão.

Marcelo sofre indisposição em Braga

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sofreu uma indisposição em Braga e foi transportado para uma unidade hoteleira em braços pelos seguranças, onde lhe foi prestada a devida assistência médica.

De acordo com a assessoria de imprensa do chefe de Estado, as altas temperaturas (37 graus) terão levado a que sofresse uma quebra de tensão, embora não chegasse a desmaiar.

Por motivos de precaução, Marcelo foi depois transportado ao hospital de Braga para mais observações e um diagnóstico mais detalhado.

