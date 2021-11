“O indulto tem de ser pedido pelo próprio até 30 de julho. Já passou”, disse o chefe de Estado.

Justiça

Marcelo responde a Rendeiro: "Já é tarde, há muitos outros que estão em fila"

Redação “O indulto tem de ser pedido pelo próprio até 30 de julho. Já passou”, disse o chefe de Estado.

O ex-presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro disse que só regressa a Portugal “se for ilibado ou com indulto do Presidente [da República]”, numa entrevista ao canal CNN Portugal, que arrancou a emissão às 21:00 desta segunda-feira (hora portuguesa).



À entrada da cerimónia de lançamento do novo canal por cabo, Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à declaração de Rendeiro dizendo que “já é tarde” para fazer esse pedido - a data já passou e porque também há outros que estão à espara do mesmo.

“O indulto tem de ser pedido pelo próprio até 30 de julho. Já passou”, disse o chefe de Estado, que explicou ainda que o pedido de indulto passa “por pareceres vários, pela decisão da Ministra da Justiça” e do próprio Presidente da República.

"O problema é que nesta altura, em novembro, já é tarde. Há muitos outros que estão em fila e que respeitaram o prazo", rematou Marcelo Rebelo de Sousa.

Rendeiro diz que só regressa a Portugal se for ilibado ou com indulto de Marcelo À CNN Portugal, que arrancou esta segunda-feira, o antigo presidente do BPP considerou-se injustiçado e comparou o seu caso com o de Ricardo Salgado, que “segue com a sua vida tranquila em Lisboa”.

Na entrevista que foi trasmitida na íntegra na CNN, João Rendeiro convocara Marcelo Rebelo de Sousa, ao citar a possibilidade de um indulto presidencial, mesmo admitindo ser “quase impossível”.



A concessão de indultos de penas é uma competência exclusiva do Presidente da República, que decide após uma audição prévia do Governo, de acordo com os poderes previstos na Constituição da República.

O antigo presidente do BPP, condenado no final de setembro a três anos e seis meses de prisão efetiva num processo por burla qualificada, está em parte incerta após ter fugido à justiça.

O colapso do BPP, banco vocacionado para a gestão de fortunas, aconteceu em 2010, já depois do caso BPN e antecedendo outros escândalos na banca portuguesa.

O BPP originou vários processos judiciais, envolvendo burla qualificada, falsificação de documentos e falsidade informática, bem como processos relacionados com multas aplicadas pelas autoridades de supervisão bancária.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.