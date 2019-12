Presidente da República defende que "é preciso não cometer erros de percurso".

Marcelo Rebelo de Sousa. "Quem quer a regionalização não deve precipitar-se"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, advertiu hoje que quem quer a regionalização do país não deve precipitar-se, considerando que "é preciso não cometer erros de percurso".

"Quem quer a regionalização não deve precipitar-se, porque esse pode ser o grande obstáculo à regionalização. Quem não quer, é-lhe indiferente, pois essa precipitação pode até ser um argumento para não se regionalizar", disse Marcelo Rebelo de Sousa, à margem de uma visita a uma escola em Vila do Conde, no distrito do Porto.

O chefe de Estado não quis comentar as declarações dos presidentes de Câmara de Lisboa e Porto, Fernando Medina e Rui Moreira, que apontaram que Marcelo Rebelo de Sousa seria "um obstáculo" à regionalização".

"Se se quer regionalizar, com um modelo virado para o futuro, diferente do modelo de há 20 anos, e com cabeça tronco e membros, é preciso não cometer erros de percurso e não haver precipitações, que seriam um obstáculo", disse o presidente da República.

Sobre a proposta do CDS-PP, na Assembleia da República, para realização de um novo referendo sobre o tema, o chefe de Estado preferiu "não se pronunciar sobre matérias discutidas no parlamento"

Marcelo Rebelo de Sousa abordou este tema regionalização no decurso de uma visita à Escola Básica Dr. Carlos Pinto Ferreira, na freguesia de Junqueira, em Vila do Conde, considerada um dos melhores estabelecimentos públicos de ensino do país, pelos dados disponibilizados, este ano, pelo Ministério da Educação.

"Havendo muitas escolas excelentes em Portugal, esta é uma delas, em termos de aproveitamento, qualidade de ensino, ambiente no agrupamento, e visão de futuro. É um projeto educativo que me parece muito interessante e virado para o futuro. Estar aqui é para agradecer, apoiar, e estimular um domínio fundamental para o avanço do país", vincou o presidente da República.

