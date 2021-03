Marcelo Rebelo de Sousa estreia-se no Twitter

Marcelo Rebelo de Sousa estreou-se hoje na rede social Twitter, em conta oficial da Presidência da República, onde fez publicar uma mensagem a anunciar a assinatura do decreto do Governo de execução do estado de emergência.

Lusa Marcelo Rebelo de Sousa estreou-se hoje na rede social Twitter, em conta oficial da Presidência da República, onde fez publicar uma mensagem a anunciar a assinatura do decreto do Governo de execução do estado de emergência.

"Presidente da República assinou esta manhã o decreto do Governo que aprova as medidas do estado de emergência e o plano de desconfinamento", lê-se na mensagem.

Esta conta oficial da Presidência da República no Twitter, que tem como nome utilizador @presidencia, já existia, mas nunca tinha sido utilizada pelo atual chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa.

Presidente da República assinou esta manhã o decreto do Governo que aprova as medidas de execução do Estado de Emergência e o Plano de Desconfinamento

De acordo com fonte da Presidência da República, foi criada em novembro de 2008, no primeiro mandato do anterior chefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva, começou a ser usada em janeiro de 2009 e esteve ativa até ao final do seu segundo mandato, que terminou em 09 de março de 2016.

Esteve suspensa até março de 2017 e na passada segunda-feira, 08 de março, obteve novamente o estatuto de conta verificada do órgão de soberania Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa tomou posse na terça-feira para um segundo mandato como Presidente da República, após ter sido eleito com 60,67% dos votos expressos nas eleições presidenciais de 24 de janeiro deste ano.

