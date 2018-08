Segue-se a publicação em Diário da República e, mais tarde, a notificação aos portugueses que vivem no estrangeiro.

Marcelo promulga lei do recenseamento automático de emigrantes

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou a lei que regulamenta o recenseamento automático não obrigatório para portugueses que vivem no estrangeiro, simplificando o processo de votar para estes últimos.

No passado mês de julho, o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, afirmou que seriam necessários diversos passos até que esta "conquista que demorou décadas" fosse aplicada num ato eleitoral. Além da promulgação pelo chefe de Estado, é preciso que a lei seja "publicada no Diário da República", seguindo-se a notificação dos portugueses que vivem no estrangeiro. "Após a notificação haverá um prazo para as respostas e, depois disso, trabalha-se com os novos cadernos eleitorais", disse José Luís Carneiro.



O diploma está entre os dez que, de acordo com a página oficial da Presidência da República, foram promulgados por Marcelo.



