Presidente da República já vê "luz ao fundo do túnel", mas avisa que o estado de emergência é para manter.

Marcelo promete um "maio diferente" se "abril correr bem"

O Presidente da República saiu esta tarde da reunião com peritos, no Infarmed, a dizer que já vê a "luz ao fundo do túnel que o primeiro-ministro falava". Marcelo Rebelo de Sousa diz que é "evidente para todos que na base daquilo que é a conjugação de três órgãos de soberania tudo se encaminha para uma renovação do estado de emergência".

As extensão das medidas vai ser discutida a 28 de abril e vai depender do comportamento da população. "Se abril correr bem, isso fará com que maio comece a ser progressivamente diferente", avisou o chefe de Estado.

Questionado em relação às celebrações religiosas do 13 de maio, o Presidente fez um apelo à responsabilidade. Para Marcelo o mês que vem será "uma fase de transição é uma transição, incompatível com fenómenos de massas que significaria um risco muito elevado".









