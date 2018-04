Presidente da República agradeceu aos capitães de abril na sessão solene sobre a Revolução que decorreu no Parlamento.

Marcelo: "Não esquecemos, não omitimos, não apagamos"

No discurso proferido no Parlamento, durante a sessão solene sobre o 25 de abril, Marcelo Rebelo de Sousa saudou os capitães de abril "que deram o passo sem o qual a devorada luta de décadas continuaria um sonho adiado". "Sem o 25 de abril teria sido mais longo, mais complexo o extertor da ditadura e o compasso de espera pela liberdade e pela democracia”, sustentou. E sublinhou “a certeza de que não esquecemos, não omitimos, não apagamos”.



“Celebrar o 25 de Abril em Portugal de 2018 é também prevenir os trilhos que conduzem a caminhos indesejáveis, ainda que muito diversos de há cem anos, porque os messianismos de hoje se escondem por trás da transparência democrática, usam eficazes poderes mediáticos, contornos mais sedutores, mas continuam a prometer caminhos, aspirações e ilusões irrealizáveis”, indicou o chefe de Estado.



"A democracia pressupõe equilíbrio de poderes e é esse equilíbrio que permite moderar tropismos. No dia em que se rompesse o equilíbrio de poderes, a que a Constituição chama separação e interdependência de poderes, estaríamos em terreno perigosíssimo, estaríamos a entrar no atropelo da Constituição, das leis e direitos das pessoas", apontou Marcelo.

"Forças Armadas, reforço do sistema político, condições económicas, necessidade de combater a pobreza e desigualdades, eficiente combate à corrupção, prevenção de messianismos de alguns para alegada salvação de outros", destacou.



"Não confundimos o prestígio ou a popularidade, mais ou menos conjuntural, de alguns políticos com endeusamento ou vocação salvífica", alertou Marcelo Rebelo de Sousa.

Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, fez renascer os três D da Revolução (Democratizar, Descolonizar, Desenvolver), considerou "impressionante" a evolução nos 44 anos de democracia e apresentou uma mensagem: "Os compromissos estratégicos em nada prejudicam as divergências programáticas existentes. Pelo contrário. Quem está seguro dos pontos de divergência está, também, em melhores condições para se entender naquilo que ultrapassa as grandes orientações de política económica e social. Portugal tem desafios estratégicos próprios que vão além do tempo das legislaturas e que devem ser abraçados desde já, com o maior consenso possível".

Antes, Margarida Balseiro Lopes (PSD) rejeitou divisões e o risco de que, "para que os partidos ganhem, sejam as pessoas a perder". E falou sobre as dificuldades de que sofre o "Portugal por fazer", na educação, na saúde, na cultura, na coesão territorial, no emprego e no combate à precariedade, na Segurança Social, no apoio aos jovens, na solidariedade intergeracional ou na inclusão. "Temos de garantir a igualdade de oportunidade e a inclusão de todos quantos cá vivem, eliminar todos os fatores de discriminação e intolerância, todos os grilhões que aprisionam a liberdade", referiu.

Elza Pais (PS) recordou as mulheres que se bateram pela liberdade, como Maria Lamas, as três Marias ou Maria Barroso, falando em "vidas de luta e resistência". "Os sacrifícios destas mulheres não foram em vão". E disse ainda: "Foi há pouco mais de 10 anos que garantimos que nenhuma mulher seria presa quando decidisse, em liberdade, interromper uma gravidze não desejada. Foi já com esta composição parlamentar que garantimos o retrocesso dessa lei libertadora".

Pelo Bloco de Esquerda falou Isabel Pires, lembrando "a erosão de direitos que acontece em plena Europa", pois "aqui ao lado, no país vizinho, há presos políticos", indicou. "Falta uma solução política para a Catalunha. E nos assassínios políticos das ruas brasileiras lembramos que, em Portugal, a morte também saiu à rua em dias assim. Que a bala também carrega o preconceito, o racismo, o machismo, a homofobia e a transfobia". E não se esqueceu de dizer que "abril nunca rimou com Eurogrupo".

Ana Rita Bessa (CDS) recordou o sucedido com os incêndios e salientou: ""A verdade é que, 44 anos depois, abril falhou em junho e em outubro. O Estado democrático falhou às pessoas que não soube proteger nem socorrer, às comunidades que ficaram sozinhas a combater os incêndios, às famílias que ficaram isoladas no centro do nosso país", sintetizou. Afirmou ainda "não reconhecer autoridade aos que se assumem proprietários do 25 de abril" e acrescentou: "A democracia é nossa. E deve ser de todos. Dos que a construíram e de todos os que nela vivem. Senão, não se chama democracia".

Paulo Sá (PCP) lembrou como se "atirou a odiosa ditadura fascista para o caixote do lixo da história e foi construída a mais avançada, mais progressista e mais democrática organização social que alguma vez Portugal teve". Lembrando o anterior Governo, Sá criticou-o, bem como às medidas que adotou no período de ajustamento da troika. "PSD e CDS desferiram o mais brutal ataque de que há memória aos direitos dos trabalhadores e do povo". E, em função da sua "intensidade", a ação do Executivo de Passos Coelho foi "um verdadeiro ajuste de contas com o 25 de abril e as suas conquistas". Por outro lado, deixou críticas aos entendimentos entre PS, PSD e CDS, propondo antes que "o que se impõe é a mobilização dos recursos orçamentais disponíveis, não para a redução acelerada do défice e da dívida, mas sim para dar resposta aos problemas das pessoas, investindo nos serviços públicos, na floresta e no mundo rural, na cultura, ciência e investigação, na segurança e na justiça".

José Luís Ferreira (Os Verdes) considerou: "A revolução de abril é assim uma lição que nos mostra que, quando se age a pensar no povo, o povo está do lado da decisão e de quem a assume". Ao mesmo tempo criticou os bombardeamentos na Síria e aconselhou o Governo a reconhecer "o Estado da Palestina em nome da paz mundial". E acentuou: "Parece-nos pouco sensato, face ao estado dos serviços públicos, desde logo a educação e a saúde, que o governo decida reduzir o défice para lá do que ele próprio estabeleceu".

André Silva (PAN), que deixou um agradecimento aos capitães de abril, aconselhou: "Em Bruxelas devemos reforçar a fraternidade e equidade no seio da União Europeia e rejeitar todos e quaisquer actos que promovam agressões ou fomentem guerras", acrescenta. "A transição faz-se apostando e investindo na cultura da não violência."

