China Three Gorges, State Grid, Fosun e Haitong estão presentes nos setores energético e financeiro em Portugal.

Marcelo janta hoje com dirigentes de empresas chinesas

O Presidente da República vai jantar hoje em Pequim com os dirigentes das principais empresas chinesas com investimentos em Portugal, entre as quais China Three Gorges, State Grid, Fosun e Haitong, presentes nos setores energético e financeiro.

Também estarão neste encontro com Marcelo Rebelo de Sousa dirigentes ao mais alto nível da empresa chinesa do setor da água Beijing Enterprises Water Group, do grupo agroalimentar COFCO e da Sociedade de Turismo e Diversões de Macau (STDM), fundada por Stanley Ho.

A lista de dez participantes neste encontro, hoje divulgada, inclui ainda altos representantes do Banco da China, da empresa de construção CSCEC e da Tianjin EV Energies. O jantar com o chefe de Estado português terá lugar na residência do embaixador de Portugal em Pequim, José Augusto Duarte.

Marcelo Rebelo de Sousa chegou à China na sexta-feira, onde estará seis dias para participar em Pdequim na segunda edição do fórum "Faixa e Rota", iniciativa chinesa de investimento em infraestruturas, e depois para uma visita de Estado entre segunda-feira e quarta-feira, a convite do seu homólogo, Xi Jinping.

No domingo, será a vez de o Presidente da República jantar com altos representantes de alguns dos maiores exportadores portugueses para o mercado chinês como a empresa de celulose Caima, a cervejeira Super Bock, as construturas Mota-Engil e Teixeira Duarte, o grupo têxtil TMG e a empresa de calcários Filstone.

No domingo, o Presidente da República terá também um almoço com agentes de difusão da língua e cultura portuguesas na China, onde estarão professores de universidades de Pequim, Macau e Xangai, entre outros, e na terça-feira intervirá num seminário económico luso-chinês, em Xangai.

Lusa

