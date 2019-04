O jurista que há no Presidente não resistiu e estreia-se a legislar, chamando a si a iniciativa numa matéria que é competência exclusiva da Assembleia da República e do governo.

Marcelo faz proposta de legislação para proibir nomeação de familiares na presidência

"Tenho praticamente pronto já um projeto-diploma, mas que tem que ser submetido ao Governo, porque o presidente não tem poderes legislativos, sobre um regime de impedimentos na Presidência da República", disse Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas à chegada a um evento esta quinta-feira em Lisboa.

Neste anteprojeto, os impedimentos chegam a nomeações de familiares do Chefe de Estado, até ao 6.º grau, para lugares na Casa Civil, na Casa Militar ou outro organismo dependente do Presidente. Impede ainda a nomeação de qualquer pessoa que viva em economia comum com o Presidente.

O PS foi até agora o único a mostrar vontade de legislar sobre o tema. Perante a resistência dos outros partidos, o Presidente da República recorda que por vezes a ética não chega: "Aquilo que me dizem é que neste momento há iniciativas que estão a ser ponderadas para apreciação do governo e do parlamento. E se for assim, é bom. A minha função foi chamar a atenção para a importância da matéria, porque tal como aconteceu na administração pública, durante muito tempo dizia-se 'basta apenas a ética' e depois chegou-se à conclusão que não bastava a ética".

O PS já entregou um projeto de lei que acrescenta alguns artigos a uma lei que já existe. Os socialistas foram inspirar-se à lei recentemente aprovada pelo presidente Macron em França.



Segundo esse projeto, passaria a ser ilegal nomear cônjuges ou unidos de facto, ascendentes, descententes, pais e filhos dos cônjuges ou unidos de facto, irmãos e cunhados, parentes até ao quarto grau da linha colateral, ou quem esteja numa relação de adoção, tutela ou apadrinhamento legal. Aplica-se a membros do governo, das autarquias e ao Presidente da República.

Questionado pelos jornalistas sobre a proposta do PS revelada esta quinta-feira, o Presidente afirmou que vai “esperar para ver os diplomas que venham a ser apresentados e aprovados”, disse à agência Lusa.

PSD e CDS acreditam que a proposta do PS pouco resolve. À esquerda, o Bloco diz que não ficam resolvidas as chamadas nomeações cruzadas. O PCP chama-lhe o afirma que se trata de um problema de ética e não legal.

A questão das famílias faz cair PS nas sondagens

O PS desceu nas intenções de voto e o PSD subiu, o que fez aproximar os dois partidos nas intenções de voto para as legislativas. No mesmo estudo de opinião, da Aximage, a maioria critica a escolha de familiares para os gabinetes.

O barómetro da Aximage para o Jornal de Negócios e Correio da Manhã mostra que o PS tem agora 34,6% das intenções de voto e o PSD conta com 27,3%.

Os dois partidos estão com uma diferença de sete pontos a um mês das eleições europeias e a seis meses das eleições legislativas. O mesmo estudo dá o CDS com uma descida dos 9,7% para 8,5%. O BE também sofre com uma queda dos 9,2% para os 8,5%. Já a CDU tem um ligeiro ganho passando dos 6,8% para os 7%.



